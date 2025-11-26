Україна визначила "червоні лінії" у переговорах: що заявили в ОП

ОП / © скриншот з відео

Україна не піде на визнання російської окупації жодних територій та не погодиться на будь-які зміни до Конституції в межах потенційної мирної угоди.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде. І це ті червоні лінії, які окреслив Український народ. Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу. Але позиція керівництва держави, мені здається, не змінилась у цьому питанні», — наголосив Бевз.

Він підкреслив, що питання територіальної цілісності України є принциповими та не можуть бути предметом торгу.

За його словами, чутливі пункти мирного плану США мають обговорювати безпосередньо президенти — Дональд Трамп та Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США та Україна досягли помітного поступу на переговорах у Женеві. Сторонам вдалося узгодити оновлені положення мирного плану, який має стати основою для подальшого діалогу щодо припинення війни.