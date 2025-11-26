ТСН у соціальних мережах

Війна
167
1 хв

У Покровську зафіксовано присутність російських військових у районі залізничного вокзалу — DeepState

У Покровську зафіксовано пересування російських військових уздовж проспекту Миру. Відео демонструють руйнування будівель та пошкоджені об’єкти бізнесу.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

У Мережі з’являється дедалі більше відеоматеріалів, що підтверджують присутність російських військових у центральній частині Покровська. Нові кадри зафіксували пересування групи окупантів уздовж проспекту Миру – з півночі на південь.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Росіяни у Покровську. / © Deepstatemap

Складні погодні умови — дощ та туман — продовжують ускладнювати роботу українських Сил оборони, фактично "прикриваючи" противника.

Втім, лише офіційних заяв недостатньо, аби змусити російські підрозділи відійти з центру міста. Спроби завдавати ударів по штурмових групах у тилу, за словами військових джерел, часто наштовхуються на серйозний спротив і не завжди приносять бажаний результат.

Українські підрозділи продовжують працювати над стабілізацією ситуації та вибиванням ворога з центральних районів Покровська.

Нагадаємо, очільник Генштабу Андрій Гнатов заявив, на Покровському напрямку зосереджено понад 100 000 військових Росії, які намагаються посилити свою присутність і ускладнити оборону міста.

