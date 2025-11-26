- Дата публікації
Війна
У Покровську зафіксовано присутність російських військових у районі залізничного вокзалу — DeepState
У Покровську зафіксовано пересування російських військових уздовж проспекту Миру. Відео демонструють руйнування будівель та пошкоджені об’єкти бізнесу.
У Мережі з’являється дедалі більше відеоматеріалів, що підтверджують присутність російських військових у центральній частині Покровська. Нові кадри зафіксували пересування групи окупантів уздовж проспекту Миру – з півночі на південь.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Складні погодні умови — дощ та туман — продовжують ускладнювати роботу українських Сил оборони, фактично "прикриваючи" противника.
Втім, лише офіційних заяв недостатньо, аби змусити російські підрозділи відійти з центру міста. Спроби завдавати ударів по штурмових групах у тилу, за словами військових джерел, часто наштовхуються на серйозний спротив і не завжди приносять бажаний результат.
Українські підрозділи продовжують працювати над стабілізацією ситуації та вибиванням ворога з центральних районів Покровська.
Нагадаємо, очільник Генштабу Андрій Гнатов заявив, на Покровському напрямку зосереджено понад 100 000 військових Росії, які намагаються посилити свою присутність і ускладнити оборону міста.