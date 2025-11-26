ТСН у соціальних мережах

Евакцація із Запоріжжя: влада повідомила, яка ситуація у місті

У Запоріжжі готуються до четвертої складної зими.

Катерина Сердюк
Обстріл Запоріжжя / Ілюстративне фото

Обстріл Запоріжжя / Ілюстративне фото / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Підстав для масової евакуації зі Запоріжжя немає. У місті надаються усі соціальні послуги.

Про це розповіла в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі «Ранок.LIVE».

Звісно, визнає вона, через масовані обстріли люди можуть тимчасово виїжджати на кілька днів і повернутися. Місто забезпечує місця тимчасового розміщення для всіх, хто втратив житло — незалежно від того, чи постраждала квартира, приватний будинок або гуртожиток.

«Станом на зараз масової евакуації немає, тому що для цього немає підстав. У нас працюють всі соціальні служби, у нас працюють школи, у нас працюють лікарні», — сказала вона.

Харченко наголосила, що соціальні послуги надаються на рівні з великими західними містами, як-от Львів чи Івано-Франківськ.

Нагадаємо, РФ масовано обстріляла центр Запоріжжя 26 листопада.

«Ми на одній з адрес, де ворог поцілив у багатоповерхівку. Це самісінький центр міста. У будинку вщент вигоріли 3 поверхи. Ворожий „Шахед“ просто влетів у квартири запоріжців», — каже Дарʼя Назарова, кореспондентка ТСН.

