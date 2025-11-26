Кожен 2 українець відчув погіршення психологічного стану — результати опитування Kantar та bodo

Реклама

Погіршення психологічного стану: як українці відновлюються в умовах війни

Постійна тривога, інформаційне перевантаження, економічна невизначеність і брак стабільності створили нову форму втоми — емоційну. Найуразливішими групами, згідно дослідження Kantar, залишаються жінки, мешканці малих міст і домогосподарства з низьким доходом — саме серед них рівень емоційного виснаження найвищий.

За результатами дослідження українці переосмислюють саме поняття «відпочинку». Шість із десяти опитаних (60%) назвали нові враження та досвід головним способом покращення настрою. Для порівняння: шопінг допомагає лише 21%, кіно — 11%, ресторан — 8%.

Люди прагнуть не просто розслабитися, а по-справжньому знайти спокій і сенс у нових враженнях.

«Враження — це сучасна форма емоційної терапії. Новий досвід допомагає людині відчути себе живою, повертає радість і внутрішню рівновагу», — зазначає Віталій Дрозд, засновник компанії bodo, яка вже понад п’ятнадцять років досліджує культуру емоційних подарунків

Однак, незважаючи на ріст популярності вражень як подарунку чи отримання нового досвіду, не всі українці користуються таким способом відновлення: 32% українців зізналися, що давно не отримували нових емоцій, ще 26% — узагалі не мали подібного досвіду останнім часом.

У реальності, де повноцінна відпустка чи подорож часто недоступні, українці шукають локальні способи відновлення. Це може бути день на природі, заняття спортом, арт-терапія, нове хобі чи кілька годин без телефону. Ця тенденція свідчить про дорослішання суспільства, яке навчилося цінувати не речі, а життя — у його простих, але справжніх проявах.

Ключові дані дослідження:

56% українців повідомили про погіршення психологічного стану;

60% вважають нові враження головним способом покращити настрій;

32% давно не отримували нових емоцій;

26% узагалі не мають досвіду “нових вражень” останнім часом.

Методологія:

Дослідження Kantar Ukraine спільно з bodo, жовтень 2025 року.

Метод — онлайн-опитування Kantar Online Track.

Вибірка — 1000 респондентів (чоловіки та жінки 18–55 років, міські мешканці, без сіл і тимчасово окупованих територій).