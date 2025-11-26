ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Пенсіонери отримали майже 120 млн грн від аптеки «Подорожник» Новини компаній

Майже 120 млн грн бонусів на ліки та товари для здоров’я використали пенсіонери прифронтових і прикордонних регіонів України в аптеках мережі «Подорожник». Соціально орієнтована програма «Тисяча Здоров’я» на підтримку людей поважного віку діяла в семи прифронтових областях і стала однією з наймасштабніших соціальних ініціатив на фармацевтичному ринку. За даними компанії, до проєкту долучилися понад 222 тисячі клієнтів.

Пенсіонери отримали майже 120 млн грн від аптеки «Подорожник»

Програма охоплювала аптеки «Подорожника» у прифронтових областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Кожен пенсіонер за віком, зареєстрований у програмі лояльності мережі, отримував 1000 гривень, за наявності пенсійного посвідчення на бонусний рахунок. Отримані бонуси можна було витратити на будь-які товари в аптеці — від ліків і вітамінів до засобів догляду.

У компанії підкреслюють, що ключовою цінністю програми стала не тільки сума підтримки, а й право вибору, яке отримали літні люди. «Ми дали учасникам акції можливість самостійно розпоряджатися коштами, потрібними для здоров’я, і дати відчуття турботи, яка має реальну вартість. Кожен пенсіонер, зареєстрований у програмі лояльності “Подорожник”, автоматично отримав 1000 грн бонусами — без анкет, довідок чи черг. Лише номер телефону і пенсійне посвідчення. Їх можна було витратити на будь-які товари в аптеці — від ліків і вітамінів до засобів догляду», – зазначає команда мережі аптек «Подорожник».

Проста механіка без анкет і довідок зробила участь у програмі зручною для літніх людей у прифронтових регіонах, а про можливість отримати підтримку вони дізнавалися від своїх громад, волонтерів, лікарів, а також з медіа та соціальних мереж. Днями ініціатива «Тисяча Здоров’я» вже отримала професійне визнання: проєкт «Подорожника» став переможцем конкурсу PR-кейсів 2025 у номінації «Соціальна відповідальність і вплив», організованого медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+.

На основі цього досвіду компанія розглядає можливість розвитку схожих форматів підтримки для інших вразливих груп, зокрема ветеранів, людей із хронічними захворюваннями та родин військових.

Самолікування може зашкодити вашому здоровʼю

