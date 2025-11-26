- Дата публикации
Пенсионеры получили почти 120 млн грн от аптеки «Подорожник» Новости компаний
Около 120 млн грн бонусов на лекарства и товары для здоровья использовали пенсионеры прифронтовых и приграничных регионов Украины в аптеках сети «Подорожник». Социально ориентированная программа «Тысячее Здоровье» на поддержку людей преклонных лет действовала в семи прифронтовых областях и стала одной из самых масштабных социальных инициатив на фармацевтическом рынке. По данным компании, к проекту присоединились более 222 тысяч клиентов.
Программа включала аптеки «Подорожника» в прифронтовых областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. Каждый пенсионер по возрасту, зарегистрированный в программе лояльности сети, получал 1000 гривен при наличии пенсионного удостоверения на бонусный счет. Полученные бонусы можно было потратить на любые товары в аптеке от лекарств и витаминов до средств ухода.
В компании подчеркивают, что ключевой ценностью программы стала не только сумма поддержки, но и право выбора, которое получили пожилые люди. «Мы дали участникам акции возможность самостоятельно распоряжаться средствами, необходимыми для здоровья, и дать чувство заботы, имеющей реальную стоимость. Каждый пенсионер, зарегистрированный в программе лояльности "Путешественник", автоматически получил 1000 грн бонусами - без анкет, справок или очередей. Только номер телефона и пенсионное удостоверение. Их можно было потратить на любые товары в аптеке от лекарств и витаминов до средств ухода», – отмечает команда сети аптек «Подорожник».
Простая механика без анкет и справок сделала участие в программе удобной пожилым людям в прифронтовых регионах, а о возможности получить поддержку они узнавали от своих общин, волонтеров, врачей, а также из медиа и социальных сетей. На днях инициатива «Тысячее Здоровье» уже получила профессиональное признание: проект «Путешественника» стал победителем конкурса PR-кейсов 2025 в номинации «Социальная ответственность и влияние», организованного медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+.
На основе этого опыта компания рассматривает возможность развития подобных форматов поддержки для других уязвимых групп, включая ветеранов, людей с хроническими заболеваниями и семей военных.
