Как Уиткофф одним звонком сорвал поставки Tomahawk Украине: детали от WSJ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф фактически сорвал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, дав советы помощнику президента РФ Юрию Ушакову относительно телефонного разговора российского и американского лидеров.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что утечка разговора между Уиткоффом и Ушаковым показала: спецпосланник президента США приложил все усилия, чтобы Украина не получила Tomahawk. В частности, американский чиновник посоветовал российскому организовать все так, чтобы президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с заключением мирного соглашения в Секторе Газа.

Кроме того, именно Уиткофф стал инициатором идеи провести телефонный разговор между Трампом и Путиным накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Последствия этих действий уже очевидны.

«Зеленский поехал в Вашингтон, надеясь, что Трамп санкционирует передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оружия, которое поставит много российских целей под прицел Киева. Но во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и повредит отношениям между США и Россией, по словам Ушакова», — говорится в статье WSJ.

Именно после этого контакта с Путиным Трамп отказался от поставки Tomahawk Украине, объяснив это якобы «сокращением запасов» американских ракет. Однако настоящим фактором изменения позиции стали действия Уиткоффа.

Напомним, 25 ноября издание Bloomberg обнародовало стенограмму разговора от 14 октября между Уиткоффом и Ушаковым по подготовке мирного плана. Американский чиновник предлагал Кремлю совместную работу над планом и советовал, чтобы Путин позвонил Трампу до визита Зеленского (17 октября) и похвалил его за соглашение в Газе, чтобы «сдвинуть дело с места». Уиткофф также признался, что нарассказывал президенту США, что Россия «всегда хотела мирного соглашения». Путин действительно после этого позвонил Трампу, похвалив его как «президента мира».

Bloomberg также обнародовал разговор от 29 октября Ушакова с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, где они обсуждали стратегию «проталкивания» российской версии мирного плана, предлагая американцам оформить это «как свое предложение». Это фактически подтвердило, что требования Москвы легли в основу 28-пунктного мирного плана США.