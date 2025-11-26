Жена Брюса Уиллиса ошеломила, что сделает с мозгом тяжелобольного актера после его смерти

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг / © Associated Press

Американский актер Брюс Уиллис уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией, которая стремительно прогрессирует и лишает его способности говорить, читать и самостоятельно передвигаться.

Вторая жена актера, модель Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что приняла одно из самых трудных решений в своей жизни — пожертвовать мозг мужа для научных исследований после его смерти. По ее словам, это «эмоционально сложно, но научно необходимо».

Жена актера объяснила, что именно анализ тканей мозга помогает понять механизмы редких форм деменции, которые невозможно полностью оценить с помощью медицинских снимков. Возможными заведениями, которые могут получить образцы, являются ведущие мировые центры нейродегенеративных исследований.

«Это не символично. Это — наука. Однажды это может помочь другим семьям», — написала Эмма в своих мемуарах, передает The WP Times.

Брюс Уиллис / © Associated Press

После диагноза афазии в 2022 году и подтверждения фронтотемпоральной деменции в феврале 2023-го семья была вынуждена откровенно говорить о теме, которую большинство предпочитает избегать. Хеминг отмечает, что этот тип деменции делает разговоры о смерти неизбежными: «Большинство людей связывают смерть со страхом и неизвестностью. С лобно-височной деменцией избежать этого разговора невозможно — он становится частью жизни».

В книге Эмма также рассказывает, что готовит младших дочерей к будущей потере, пытаясь совместить честность, любовь и психологическую устойчивость. И тем самым хочет помочь 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин осознать «хрупкость жизни» на примере истории их отца.

Сейчас 70-летний актер нуждается в круглосуточном уходе и живет в отдельном доме неподалеку от семейного гнездышка в Калифорнии. Его младшие дочери приходят к нему каждый день. Старшие — Румер, Скаут и Таллула — так же поддерживают его на этом непростом пути.

