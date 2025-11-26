Елена Кравец подогрела слухи о разводе и прямо на сцене сделала заявление: "Я солгала"

Елена и Сергей Кравец / © ТСН

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец впервые за долгое время приоткрыла завесу личной жизни.

Это произошло во время моноспектакля «Можно я просто посижу?», который звезда сыграла в Киеве. Среди всех сцен, которые играет Кравец нашлось место и для ее личной истории. И касалась она темы родителей. Артистка вспомнила один щемящий разговор с родными людьми, когда тяжелобольная мама интересовалась у нее наличием любимого человека рядом. Елена в спектакле поделилась, что в ответ солгала, что есть, чтобы утешить родного человека.

Елена Кравец с семьей

«По телефону как-то спросила: „Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню“. „Есть“, — соврала я и засмеялась. Она спрашивает: „А чего ты смеешься?“ Говорю: „Мама, ты так спрашиваешь, а что если мужа нет, то все пропало?“. А она: „Да нет. Просто я должна была убедиться, что ты не одна по жизни шагаешь. Женщине нужен мужчина, даже если она деловая и самодостаточная, как ты. И знаешь, Ленчик, какой бы сильной ни была женщина, она всегда ищет мужчину немного сильнее себя, чтобы иметь возможность расслабиться, спрятаться. Но если он есть, как папа наш, то я спокойна“», — заинтриговала Кравец, пишет издание «Гордон».

Отметим, что пока Елена Кравец ни подтверждала, ни опровергала информацию о разводе. При этом известно, что она в браке с 2002 года. Ее мужем является бизнесмен Сергей Кравец, от которого актриса родила троих детей. В апреле этого года он даже приходил на одно из моноспектаклей звезды и поддерживал ее с цветами. И еще тогда он называл Елену «своей женой».