Самый старый водитель автобуса в мире: сколько ему лет и где работает

95-летний житель США, управляющий городскими автобусами уже 27 лет, был назван Книгой рекордов Гиннеса самым старым водителем автобуса в мире.

Об этом говорится на официальном сайте.

Реймонду Хагеру из Уичита-Фоллз было 94 года и 176 дней, когда 13 мая его возраст и статус активного водителя автобуса был подтвержден Книгой рекордов Гиннеса.

"Я самый старый водитель автобуса в мире", - сказал Хагер в интервью KFDX/KJTL.

По словам Реймонда, он начал водить в возрасте 14 лет и быстро понял, что ему нравится управлять более крупными транспортными средствами.

Около 27 лет назад он стал водителем автобуса Falls Ride, системы общественного транспорта в Уичита-Фоллз.

Самый старый водитель автобуса в мире / © скриншот с видео

По словам Хагера, сначала он планировал выйти на пенсию в возрасте 95 лет, но сейчас он планирует продолжать вождение до тех пор, пока будет здоров и способен.

Город Уичита-Фоллс почтил достижение Хагера, объявив 18 ноября Днем Реймонда Хагера.

"Доброта. Гордость. Благодарность за то, что я был благословен. Маленький сельский мальчик достиг чего-то подобного", - сказал Хагер.

Напомним, самый старый человек планеты рассказал секрет своего долголетия.