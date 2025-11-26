- Дата публикации
Самый старый водитель автобуса в мире: сколько ему лет и где работает
Мужчина продемонстрировал приверженность своей профессии и невероятную работоспособность.
95-летний житель США, управляющий городскими автобусами уже 27 лет, был назван Книгой рекордов Гиннеса самым старым водителем автобуса в мире.
Об этом говорится на официальном сайте.
Реймонду Хагеру из Уичита-Фоллз было 94 года и 176 дней, когда 13 мая его возраст и статус активного водителя автобуса был подтвержден Книгой рекордов Гиннеса.
"Я самый старый водитель автобуса в мире", - сказал Хагер в интервью KFDX/KJTL.
По словам Реймонда, он начал водить в возрасте 14 лет и быстро понял, что ему нравится управлять более крупными транспортными средствами.
Около 27 лет назад он стал водителем автобуса Falls Ride, системы общественного транспорта в Уичита-Фоллз.
По словам Хагера, сначала он планировал выйти на пенсию в возрасте 95 лет, но сейчас он планирует продолжать вождение до тех пор, пока будет здоров и способен.
Город Уичита-Фоллс почтил достижение Хагера, объявив 18 ноября Днем Реймонда Хагера.
"Доброта. Гордость. Благодарность за то, что я был благословен. Маленький сельский мальчик достиг чего-то подобного", - сказал Хагер.
