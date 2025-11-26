Солистка "Лисапетного батальона" призналась, почему жалеет о 40 годах брака: "Злюсь на себя"

Наталья Фалион

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион откровенно рассказала о самом длинном и болезненном периоде своей жизни.

Около 40 лет исполнительница находилась в браке. Еще со студенческих времен Наталья обручилась с мужем. И только после 60 лет артистка осознала, сколько сил и нервов потеряла, пытаясь изменить мужа, который злоупотреблял алкоголем.

В интервью YouTube-проекту ТСН «Наодинці» Фалион отметила, что ее партнер годами сдерживал ее развитие, а сама она жила в «роли счастливой женщины», которую приходилось постоянно играть. Поэтому, оглядываясь назад, она жалеет о том опыте и что вовремя не ушла от такого партнера, а пыталась безуспешно перевоспитать.

«Очень больно, что так много лет прошло не так, как хотелось. Каждая из нас мечтает, чтобы ее уважали, советовались, физически помогали. К сожалению, этого всего не было. Почему-то больше вспоминаю что-то негативное. Возможно, это неправильно. Так много надо было играть роль, что у меня все хорошо, хотя так не было. Хотя я стараюсь меньше вспоминать и искать приятные моменты. Я переключаюсь на что-то другое. Это перевернутая страница. Я даже иногда злюсь на себя, что я так много времени потратила на то, чтобы человек, с которым я рядом жила, поборол зависимость и радовался жизни. Я так хотела, а муж — нет. Очень много сил потратила, а результата не достигла», — ошеломила звезда в разговоре с Анной Севастьяновой.

По словам певицы, самыми тяжелыми были не только годы сосуществования, но и осознание, сколько возможностей она потеряла. Однако после смерти мужа ее жизнь кардинально изменилась — она наполнилась спокойствием, творчеством и настоящими положительными эмоциями.

«Очень много здоровья и нервов ушло. Я завидую людям, которые сошлись и поняли, что не подходят, и они разошлись. Они сильные. А я не смогла. Очень много лет потеряла. Я за эти последние годы гораздо больше прожила и имею гораздо больше положительных воспоминаний, когда мужа не стало. Это семь лет. А я их вспоминаю, как все годы до того. Началась другая жизнь», — отметила Наталья.

