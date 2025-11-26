Туриста со 100 презервативами завернули на границе — фото

Реклама

Пограничники не пустили в страну туриста, привезшего в чемодане почти сотню презервативов. Мужчина был одним из четырех путешественников, задержанных во время иммиграционного контроля в аэропорту Медельина, Колумбия.

Об этом пишет Need To Know.

По данным властей, граждане США путались в ответах и не могли ясно объяснить цель своего визита. Это привело к подозрению, что группа прибыла с намерением заниматься секс-туризмом.

Реклама

Всем четырем отказали во въезде и вернули в страны, откуда они прилетели: троих отправили обратным рейсом в Панаму, еще одного – в Майами.

Турист / © Jam Press

Пресс-служба Миграционной службы Колумбии пояснила, что ужесточенные проверки в Антиоки направлены на борьбу с сексуальным туризмом. В ведомстве отметили, что путешественники дали противоречивые ответы, а некоторые предметы в их багаже прямо намекали на возможную эксплуатацию.

В одном из чемоданов обнаружили почти 100 презервативов и другие вещи сексуального назначения — это и явилось основанием для немедленного отказа во въезде.

Презервативы / © Jam Press

Мэр Медельина Фико Гутьеррес подчеркнул, что с 2024 года по сегодняшний день уже 102 иностранцам запретили въезд из-за подозрений в секс-туризме. "Мы защищаем наших детей", - подчеркнул он.

Реклама

Только в 2025 году в Антиоки почти 70 гражданам США отказали во въезде по аналогичным причинам.

Генеральный директор Migración Colombia Глория Эсперанса Арриеро заявила: «Мы не позволим Колумбии стать убежищем для тех, кто представляет угрозу детям. Борьба с сексуальной эксплуатацией является абсолютным приоритетом».

Напомним, медик объяснил, что происходит с вашим мозгом во время секса.