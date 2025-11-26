Потери РФ в войне против Украины: Генштаб обновил цифры

Реклама

ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Так, с начала войны всеобщие боевые РФ достигли 1168550 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Какие общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 25.119.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1168550 (+980) человек

танков — 11372 (+4)

боевых бронированных машин — 23625 (+1)

артиллерийских систем — 34688 (+44)

РСЗО — 1549

средства ПВО — 1252 (+2)

самолетов — 428

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 84960 (+743)

крылатые ракеты — 3995 (+14)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 68242 (+124)

специальная техника — 4007 (+1).

Ранее говорилось, что за сутки 23 ноября бойцы ВСУ ликвидировали и ранили 1 190 бойцов армии РФ. Выросли потери врага и в технике — танков, ББМ, артсистем, БпЛА и т.д. Детальнее — в материале ТСН.ua.