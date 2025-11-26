ТСН в социальных сетях

Армия РФ

Армия РФ

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин
Армия РФ

Потери РФ в войне против Украины: Генштаб обновил цифры

В течение суток 25 ноября воины ВСУ нанесли россиянам серьезные потери. Это касается как живой силы, так и техники.

Автор публикации
Катерина Сердюк

ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Так, с начала войны всеобщие боевые РФ достигли 1168550 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Какие общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 25.119.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1168550 (+980) человек

  • танков — 11372 (+4)

  • боевых бронированных машин — 23625 (+1)

  • артиллерийских систем — 34688 (+44)

  • РСЗО — 1549

  • средства ПВО — 1252 (+2)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 84960 (+743)

  • крылатые ракеты — 3995 (+14)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 68242 (+124)

  • специальная техника — 4007 (+1).

Ранее говорилось, что за сутки 23 ноября бойцы ВСУ ликвидировали и ранили 1 190 бойцов армии РФ. Выросли потери врага и в технике — танков, ББМ, артсистем, БпЛА и т.д. Детальнее — в материале ТСН.ua.

