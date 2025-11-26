- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины: Генштаб обновил цифры
В течение суток 25 ноября воины ВСУ нанесли россиянам серьезные потери. Это касается как живой силы, так и техники.
ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. Так, с начала войны всеобщие боевые РФ достигли 1168550 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Какие общие потери РФ
Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 25.119.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1168550 (+980) человек
танков — 11372 (+4)
боевых бронированных машин — 23625 (+1)
артиллерийских систем — 34688 (+44)
РСЗО — 1549
средства ПВО — 1252 (+2)
самолетов — 428
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 84960 (+743)
крылатые ракеты — 3995 (+14)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 68242 (+124)
специальная техника — 4007 (+1).
Ранее говорилось, что за сутки 23 ноября бойцы ВСУ ликвидировали и ранили 1 190 бойцов армии РФ. Выросли потери врага и в технике — танков, ББМ, артсистем, БпЛА и т.д. Детальнее — в материале ТСН.ua.