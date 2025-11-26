- Дата публікації
Туриста зі 100 презервативами завернули на кордоні — фото
Туриста зі США не пустили до Колумбії після того, як у його багажі виявили майже сотню презервативів та інші предмети сексуального характеру.
Прикордонники не пустили до країни туриста, який привіз у валізі майже сотню презервативів. Чоловік був одним із чотирьох мандрівників, затриманих під час імміграційного контролю в аеропорту Медельїна, Колумбія.
Про це пише Need To Know.
За даними влади, громадяни США плуталися у відповідях і не могли чітко пояснити мету свого візиту. Це спричинило підозри, що група прибула з наміром займатися секс-туризмом.
Усім чотирьом відмовили у в’їзді та повернули до країн, звідки вони прилетіли: трьох відправили зворотним рейсом до Панами, ще одного – до Маямі.
Пресслужба Міграційної служби Колумбії пояснила, що посилені перевірки в Антіокії спрямовані на боротьбу з сексуальним туризмом. У відомстві зазначили, що мандрівники дали суперечливі відповіді, а деякі предмети в їхньому багажі прямо натякали на можливу експлуатацію.
В одній із валіз виявили майже 100 презервативів та інші речі сексуального призначення — це й стало підставою для негайної відмови у в’їзді.
Мер Медельїна Фіко Гутьєррес наголосив, що від 2024 року до сьогодні вже 102 іноземцям заборонили в’їзд через підозри у секс-туризмі. «Ми захищаємо наших дітей», — підкреслив він.
Лише 2025-го в Антіокії майже 70 громадянам США відмовили у в’їзді з аналогічних причин.
Генеральна директорка Migración Colombia Глорія Есперанса Аррієро заявила: «Ми не дозволимо Колумбії стати прихистком для тих, хто становить загрозу дітям. Боротьба проти сексуальної експлуатації є абсолютним пріоритетом».
