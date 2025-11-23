Зафіксовано перший у світі випадок зараження людини вірусом, якого ніколи раніше не бачили у людей

Вірус / © Pixabay

У США вперше зафіксували зараження людини штамом пташиного грипу H5N5.

Про це повідомляє Unilad.

Інфекцію виявили у жителя округу Грейс-Гарбор у штаті Вашингтон, який потрапив до лікарні з лихоманкою, дихальними розладами та сплутаністю свідомості. Медики повідомляють, що стан чоловіка тяжкий, до того ж він має хронічні захворювання.

За даними Департаменту охорони здоров’я штату, пацієнт утримував удома змішане поголів’я свійської птиці, яке контактувало з дикими птахами. Саме це ймовірно стало джерелом інфікування. Раніше вірус H5N5 циркулював виключно серед тварин і не був відомий як такий, що може заражати людей.

Фахівці розпочали відстеження контактів, щоб запобігти можливому передаванню інфекції. За словами представників штату, такі випадки у людей трапляються вкрай рідко і зазвичай пов’язані з тісним контактом із хворою птицею. У зв’язку з міграційним сезоном ризики для фермерських господарств у регіоні також зростають.

Попри унікальний випадок H5N5, Центр з контролю та профілактики захворювань США наголошує: загальний ризик для населення залишається низьким. Інші штами пташиного грипу — зокрема H5N1 та H7N9 — раніше вже інфікували людей, однак масового поширення від людини до людини не спостерігалося.

Усім власникам птиці в штаті радять уважно стежити за здоров’ям поголів’я і повідомляти про загибель чи симптоми хвороби. Громадянам нагадують не торкатися диких мертвих тварин і уникати вживання непастеризованої продукції чи сирого м’яса, щоб мінімізувати ризики.

