Мирний план Трампа мав явні російські сліди — і ось чому: аналіз Sky News
Співпраця Стівена Віткоффа з російською стороною стала ключем до розуміння проросійського змісту американського мирного плану для України.
Скандальний звіт розкрив вражальні деталі контактів спецпосланця США Стівена Віткоффа із зовнішньополітичним радником президента Росії Юрієм Ушаковим, пояснюючи різкий проросійський розворот у так званому мирному плані президента Дональда Трампа. Віткофф не лише передавав конфіденційну інформацію, а й радив росіянину, як поводитися з американським лідером.
Про це йдеться у статті кореспондента Sky News Джеймса Метьюза.
У матеріалі наголошується, що постає чимало серйозних питань щодо контактів Віткоффа з російськими представниками, а також щодо можливих наслідків, які можуть виявитися надзвичайно небезпечними.
«Дізнатися про спецпосланця США Стівена Віткоффа та його контакти з росіянами — означає зрозуміти різкий розворот у бік Москви. Якщо раніше пропозиція миру, яка мала очевидні російські сліди, викликала подив і нерозуміння, то тепер — значно менше», — йдеться у статті.
Розслідування Bloomberg про нещодавні дії Віткоффа розкриває численні деталі його спілкування з Ушаковим. Серед оприлюдненого — інформація про те, як спецпосланець президента США фактично давав поради російському чиновнику щодо того, як взаємодіяти з Трампом.
Згодом Віткофф спільно з російськими представниками підготував спірну мирну ініціативу, після чого Вашингтон почав тиснути на Україну, вимагаючи її підтримати. У звіті це подається як приклад того, що посланець Трампа має вигляд «корисного ідіота».
«Мають бути серйозні запитання щодо його взаємодії з росіянами та серйозне занепокоєння наслідками, які можуть виявитися катастрофічними. Рукостискання з ним — це посилення загрози Москви для України та безпекової інфраструктури Західної Європи», — наголошується у матеріалі.
Попри скандал, Віткофф знову вирушить до Росії — Трамп відправляє його до Москву для нових переговорів, спрямованих на спробу розв’язати українсько-російський глухий кут.
Путін майже не висловив готовності підтримувати оновлений план, а для Києва сама думка про те, що може «полагодити» наступного Трампів «містер Фіксіт», звучить тривожно. В Україні це сприймають як черговий привід для занепокоєння щодо намірів Вашингтона та реальних пріоритетів президента США.
«В будь-якій іншій роботі Віткоффа вже давно б звільнили за безповоротну скомпрометованість. У будь-якій інший час це вважалося б масштабним скандалом. Але за Дональда Трампа скандал уже не той, що був би», — вважає автор публікації.
Попри все, президент США й надалі підтримує регулярні контакти з російським лідером через свою довірену особу. І, як свідчать дії Віткоффа, реальний баланс сил у цих стосунках значно менш вигідний для Трампа, ніж могло здаватися.
Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що у жовтні Віткофф провів телефонну розмову з Ушаковим, даючи поради Москві, як запропонувати Трампу мирний план щодо України. Зокрема, Віткофф пропонував, аби Путін зателефонувати Трампу перед візитом Зеленського до Білого дому та привітав з угодою в Газі. Ця розмова передувала 28-пунктовому мирному плану.
Трамп відреагував на розшифровку Bloomberg, де Віткофф нібито радить росіянам, як привернути його прихильність. Президент США заявив, що в таких діях немає нічого незвичайного, оскільки це стандартна практика посередника для укладення угоди. Він пояснив, що посередник повинен «продати» пропозицію обом сторонам — і Росії, і Україні — оскільки обидві мають чимось пожертвувати. Трамп не чув аудіозапису, але вважає це «звичайними переговорами».