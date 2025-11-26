Дональд Трамп і Стівен Віткофф / © Associated Press

Реклама

Скандальний звіт розкрив вражальні деталі контактів спецпосланця США Стівена Віткоффа із зовнішньополітичним радником президента Росії Юрієм Ушаковим, пояснюючи різкий проросійський розворот у так званому мирному плані президента Дональда Трампа. Віткофф не лише передавав конфіденційну інформацію, а й радив росіянину, як поводитися з американським лідером.

Про це йдеться у статті кореспондента Sky News Джеймса Метьюза.

У матеріалі наголошується, що постає чимало серйозних питань щодо контактів Віткоффа з російськими представниками, а також щодо можливих наслідків, які можуть виявитися надзвичайно небезпечними.

Реклама

«Дізнатися про спецпосланця США Стівена Віткоффа та його контакти з росіянами — означає зрозуміти різкий розворот у бік Москви. Якщо раніше пропозиція миру, яка мала очевидні російські сліди, викликала подив і нерозуміння, то тепер — значно менше», — йдеться у статті.

Розслідування Bloomberg про нещодавні дії Віткоффа розкриває численні деталі його спілкування з Ушаковим. Серед оприлюдненого — інформація про те, як спецпосланець президента США фактично давав поради російському чиновнику щодо того, як взаємодіяти з Трампом.

Згодом Віткофф спільно з російськими представниками підготував спірну мирну ініціативу, після чого Вашингтон почав тиснути на Україну, вимагаючи її підтримати. У звіті це подається як приклад того, що посланець Трампа має вигляд «корисного ідіота».

«Мають бути серйозні запитання щодо його взаємодії з росіянами та серйозне занепокоєння наслідками, які можуть виявитися катастрофічними. Рукостискання з ним — це посилення загрози Москви для України та безпекової інфраструктури Західної Європи», — наголошується у матеріалі.

Реклама

Попри скандал, Віткофф знову вирушить до Росії — Трамп відправляє його до Москву для нових переговорів, спрямованих на спробу розв’язати українсько-російський глухий кут.

Путін майже не висловив готовності підтримувати оновлений план, а для Києва сама думка про те, що може «полагодити» наступного Трампів «містер Фіксіт», звучить тривожно. В Україні це сприймають як черговий привід для занепокоєння щодо намірів Вашингтона та реальних пріоритетів президента США.

«В будь-якій іншій роботі Віткоффа вже давно б звільнили за безповоротну скомпрометованість. У будь-якій інший час це вважалося б масштабним скандалом. Але за Дональда Трампа скандал уже не той, що був би», — вважає автор публікації.

Попри все, президент США й надалі підтримує регулярні контакти з російським лідером через свою довірену особу. І, як свідчать дії Віткоффа, реальний баланс сил у цих стосунках значно менш вигідний для Трампа, ніж могло здаватися.

Реклама

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що у жовтні Віткофф провів телефонну розмову з Ушаковим, даючи поради Москві, як запропонувати Трампу мирний план щодо України. Зокрема, Віткофф пропонував, аби Путін зателефонувати Трампу перед візитом Зеленського до Білого дому та привітав з угодою в Газі. Ця розмова передувала 28-пунктовому мирному плану.

Трамп відреагував на розшифровку Bloomberg, де Віткофф нібито радить росіянам, як привернути його прихильність. Президент США заявив, що в таких діях немає нічого незвичайного, оскільки це стандартна практика посередника для укладення угоди. Він пояснив, що посередник повинен «продати» пропозицію обом сторонам — і Росії, і Україні — оскільки обидві мають чимось пожертвувати. Трамп не чув аудіозапису, але вважає це «звичайними переговорами».