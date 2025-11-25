Україна та США досі не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів мирного плану

Попри прогрес у переговорному процесі щодо нового проєкту мирної угоди між США та Україною, сторони ще не досягли консенсусу у трьох ключових сферах. Йдеться про чутливі питання, як-от територіальні поступки, обмеження чисельності ЗСУ та відмова від амбіцій щодо вступу до НАТО.

Про це пише CNN з посиланням на українське джерело, яке має безпосередній стосунок до переговорів.

Три критичні розбіжності

Хоча, за словами джерела, «консенсусу» було досягнуто щодо більшості пунктів нового плану, є щонайменше три критичні зони, де розбіжності залишаються. Насамперед це питання територіальних поступок. Київ і Вашингтон досі не дійшли згоди щодо того, чи повинна Україна здати території, які Путін записав до російської конституції попри те, що його окупаційна армія їх досі не змогла захопити.

«Було б дуже неправильно говорити, що ми зараз маємо версію, яка прийнята Україною», — заявило джерело.

Ліміт армії та червона лінія НАТО

Другий пункт розбіжностей стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних сил України до 600 тисяч військовослужбовців, як це передбачалося у початковому 28-пунктному плані США. Джерело повідомило CNN, що в новому проєкті вже фігурує інша цифра, але Київ наполягає на подальших змінах, перш ніж погодитися на будь-які обмеження.

Третє питання, яке Україна вважає абсолютно неприйнятним — це вимога відмовитися від амбіцій щодо членства в НАТО. Джерело вважає, що така поступка створить «поганий прецедент», який фактично надасть Росії право вето на рішення Альянсу, членом якого вона навіть не є.

Нагадаємо, Трамп похизувався, що за останній тиждень його команда «добилася величезного прогресу щодо припинення війни». За його словами, залишається лише кілька пунктів «розбіжностей».