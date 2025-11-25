Киев не уступает: США и Украина не согласовали три ключевых пункта "мирного плана" — CNN

Украина и США до сих пор не пришли к согласию по трем ключевым пунктам мирного плана

Несмотря на прогресс в переговорном процессе нового проекта мирного соглашения между США и Украиной, стороны еще не достигли консенсуса в трех ключевых сферах. Речь идет о чувствительных вопросах, таких как территориальные уступки, ограничение численности ВСУ и отказ от амбиций вступления в НАТО.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский источник, имеющий непосредственное отношение к переговорам.

Три критических разногласия

Хотя, по словам источника, «консенсус» был достигнут по большинству пунктов нового плана, есть по меньшей мере три критические зоны, где разногласия остаются. В первую очередь, это вопрос территориальных уступок. Киев и Вашингтон до сих пор не пришли к согласию относительно того, должна ли Украина сдать территории, которые Путин записал в российскую конституцию, несмотря на то, что его оккупационная армия их до сих пор не смогла захватить.

«Было бы очень неправильно говорить, что мы сейчас имеем версию, принятую Украиной», — заявил источник.

Лимит армии и красная линия НАТО

Второй пункт разногласий касается предложения ограничить численность Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военнослужащих, как предполагалось в первоначальном 28-пунктном плане США. Источник сообщил CNN, что в новом проекте уже фигурирует другая цифра, но Киев настаивает на дальнейших изменениях, прежде чем согласится на какие-либо ограничения.

Третий вопрос, который Украина считает абсолютно неприемлемым, — это требование отказаться от амбиций по поводу членства в НАТО. Источник считает, что такая уступка создаст «плохой прецедент», фактически предоставит России право вето на решение Альянса, членом которого она даже не является.

Напомним, Трамп похвастался, что за последнюю неделю его команда «добилась огромного прогресса по прекращению войны» . По его словам, остается лишь несколько пунктов разногласий.