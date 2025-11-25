Цена переговоров: "РФ каждый день убивает" – Зеленский призвал не забывать о фронте

Обращение Зеленского к участникам заседания Коалиции желающих / © Офис президента Украины

Несмотря на переговоры по мирному соглашению, война с Россией не завершилась — она продолжается каждый день. И каждый день Россия забирает жизни украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Коалиции желающих.

«Россия каждый день убивает наших людей на фронте и каждый день наносит удары по нашим городам, по нашей энергетике. Поэтому пока продолжаются дипломатические усилия для завершения этой войны, партнерам важно не забывать, что Украине все еще нужна достаточная оборонная поддержка, поддержка безопасности, поддержка нашей устойчивости — и это нужно каждый день», — напомнил глава государства.

Президент считает, что пока Россия не сделает реальных шагов по уменьшению боевой активности и серьезно покажет, что Москва настроена прекратить эту захватническую войну, мир не имеет права прекращать работу в поддержку Украины.

В то же время, Зеленский заявил, что есть положительный результат из Женевы после состоявшихся там встреч и переговоров.

Он подчеркнул, что к решениям безопасности относительно Украины должна быть привлечена сама Украина.

