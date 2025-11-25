Горят несколько этажей: ракета РФ попала в многоэтажку в Запорожье (фото)

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Вечером вторника, 25 ноября, российская армия снова атаковала Запорожье, в городе раздались взрывы. По предварительной информации, зафиксировано прямое попадание ракеты в жилой многоэтажный дом.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его информации, масштабный пожар охватил несколько этажей. В настоящее время все спасательные службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших уточняется.

Прямое попадание и последствия

Иван Федоров оперативно проинформировал жителей об атаке, подтвердив, что враг снова ударил по гражданской инфраструктуре города. Попадание произошло непосредственно в многоэтажном жилом доме, что является очередным доказательством террористических методов ведения войны со стороны Российской Федерации.

На месте удара мгновенно возник сильный пожар, быстро распространившийся на несколько этажей здания.

«Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах», — сообщил глава Запорожской ОВА.

Спасатели и пожарные немедленно прибыли на место, чтобы локализовать возгорание и приступить к поисково-спасательным работам.

Работа служб и уточнение данных

На момент публикации материала информация о количестве жертв и раненых все еще собирается и уточняется. Иван Федоров отметил, что все соответствующие службы, включая медиков и правоохранителей, работают на месте происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим, оценить масштабы разрушений и задокументировать последствия военного преступления.

Власти призвали жителей города оставаться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги и не распространять фото и видео с места попадания в официальные сообщения.

UPD: Позже стало известно, что в городе в результате «прилетов» повреждены по меньшей мере четыре баггатоэтажки, а также промышленный объект и маазин.

«В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 4 многоэтажных дома в разных районах Запорожья. Занялись предприятие и магазин», — написал Федоров.

По предварительной информации, ранения получили два человека. Об их состоянии не сообщается.

Напомним, обстрел Киева покинул город без части общественного транспорта. Временно уменьшен выпуск маршрутных такси, повреждено около 70 единиц транспорта, некоторые маршруты работают с ограничениями.