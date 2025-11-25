Трамп рассказал, при каком условии встретится с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, при каком условии встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США похвастался, что за последнюю неделю его команда «добилась огромного прогресса по прекращению войны». По его словам, первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений обеих сторон: «Остается лишь несколько пунктов разногласий».

Трамп заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным, но только тогда, когда соглашение о прекращении войны будет окончательным.

Также президент США сообщил, что поручил своему специальному посланнику Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве, а министру армии Дрисколу провести переговоры с представителями Украины, чтобы окончательно доработать мирный план.

«Я буду получать доклады обо всех достигнутых успехах вместе с вице-президентом Джей Ди Венсом, госсекретарем Марком Рубио, министром войны Питом Хегсетом и начальником аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс», — сказал глава Белого дома.

Ранее в Белом доме заявили, что официальной подготовки ко встрече Зеленского и Трампа нет.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак в интервью Axios заявил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом на День благодарения, 27 ноября, чтобы согласовать мирный план.