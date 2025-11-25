"Росія хоче капітуляції України": експосол США пояснив, чому не буде швидкого миру

США / © ТСН

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст заявив, що досягнення «справжньої» мирної угоди є малоймовірним протягом найближчих місяців, незважаючи на нещодавні повідомлення про прогрес на переговорах.

Про це повідомляє Sky News.

У коментарі Гербст пояснив, що причиною відсутності швидкої угоди є позиція Москви. Колишній посол також прокоментував переглянутий план мирної угоди, який, за повідомленнями, складається з 19 пунктів.

Гербст зазначив, що цей документ вилучив «більшість справді кричущих речей», небезпечних для безпеки України, які були присутні в початковому плані США з 28 пунктів. Попередній варіант угоди він назвав «серйозно недосконалою».

Щодо останніх новин, Гербст висловив думку, що сьогоднішні повідомлення про нібито українську згоду на нову пропозицію є лише повторенням результатів зустрічі, які були оприлюднені після Женевської зустрічі, що відбулася напередодні.

«Я не думаю, що ми побачимо справжню мирну угоду протягом багатьох місяців, бо Росія не хоче справжньої мирної угоди. Росія хоче капітуляції України», — підсумував Гербст.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розкрила подробиці щодо узгодження «мирного плану» для України.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про «продуктивні та конструктивні зустрічі», які відбулися у Женеві між українською та американською делегаціями.