Трамп відреагував на дії Віткоффа після скандальної публікації Bloomberg

Стів Віткофф / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відреагував на розшифровку Bloomberg, де спецпредставник Стів Віткофф нібито підказує росіянам, як привернути прихильність американського президента.

Про це Дональд Трамп розповів журналістам на борту Air Force 1.

За словами Трампа, у таких діях немає нічого незвичайного.

«Тому що йому потрібно „продати“ це Україні. Йому потрібно „продати“ Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: „Дивіться, вони хочуть ось цього“. Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому», — пояснив президент США.

Він також зазначив, що сам аудіозапис не чув, однак не бачить у ньому нічого вихідного за рамки переговорної практики.

«Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати», — резюмував Трамп.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів коротку телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним радником очільника Кремля Путіна з зовнішньої політики. Він радив, як саме Москва має запропонувати Трампу план щодо України.

Пізніше представник російського диктатора Кіріл Дмітрієв назвав фейком публікацію Bloomberg, що Стів Віткофф консультував росіян, як краще представити президенту США Дональду Трампу «мирний план» щодо України.