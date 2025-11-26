Шість китайських знаків зодіаку, які 26 листопада відчують приплив кохання й удачі

Китайський гороскоп / © AP

26 листопада 2025 року в китайському календарі припадає на День встановлення Земляної Свині — сприятливу комбінацію для гармонії та емоційної відкритості. Астрологи зазначають, що поєднання Місяця Вогняної Свині, року Дерев’яної Змії та енергії самої Земляної Свині створює умови для щирих розмов і зміцнення стосунків. У цей день шість знаків можуть відчути особливий приплив тепла, підтримки й романтичної прихильності.

Про це повідомило видання Yourtango.

Свиня

Представники цього знака найбільше відчують емоційну рівновагу. Зникає невизначеність у стосунках: поведінка партнера або нова людина поруч дає чіткі сигнали уваги та поваги. Самотні Свині можуть несподівано захопитися кимось, хто проявляє щире ставлення. Пари ж знаходять час для ніжності та теплих моментів.

Кролик

Кролики отримують можливість нарешті відпочити емоційно. День сприяє взаєморозумінню, а коротке повідомлення чи відверта розмова може мати сильний ефект. Тим, хто у стосунках, принесе спокій і довіру, а тим, хто сам — несподівану увагу, яка відчувається щирою.

Тигр

Для Тигрів це день рівноваги та взаємності. Людина, яка важлива, відповідає на прояви уваги, що додає внутрішньої стабільності. Пари отримують шанс вирівняти емоційний фон, а самотні Тигри можуть зустріти когось із серйозним наміром.

Дракон

Дракони отримують ясність у спілкуванні. Ті, хто був непослідовним, поводяться відвертіше, що зміцнює довіру. У стосунках стає легше говорити про почуття, а самотні Дракони бачать очевидні ознаки симпатії з боку іншої людини.

Коза

Для цього знака середа приносить підтвердження важливості та цінності. Хтось демонструє турботу більше, ніж раніше, і це створює відчуття тепла й безпеки. Пари знаходять нові точки близькості, а самотні Кози звертають увагу на стабільність, яка привертає.

Кінь

Кінь отримує емоційне заспокоєння після періоду коливань. Послідовність і щирість з боку партнера або знайомої людини допомагає відчути впевненість у зв’язку. Для тих, хто сам, перспективною стане людина, поруч із якою легко та спокійно.

