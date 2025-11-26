ТСН у соціальних мережах

Астрологія
183
2 хв

Астрологічний прогноз на 26 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Півень

Півень / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія, яка переповнюватиме кожного цього дня, може дати хибне відчуття всесильності — не варто йти у нього на поводі.

Символ дня: півень.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, корал.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому важливо не тільки вчасно звернутися до лікаря, а й чітко дотримуватися його рекомендацій. Особливу увагу потрібно звернути на стан органів дихання.

Харчування дня: необхідно відмовитися від курячого м’яса і яєць.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани на залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання, тож бажано добре їх обміркувати.

Табу дня: з ким би ми не спілкувалися, включно з найближчими і коханими людьми, необхідно зважувати кожне слово.

Цитата дня: «Поетична творчість є гра почуття, керована розумом, красномовство — справа розуму, керована почуттям» (Іммануїл Кант).

183
