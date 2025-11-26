- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 26 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: енергія, яка переповнюватиме кожного цього дня, може дати хибне відчуття всесильності — не варто йти у нього на поводі.
Символ дня: півень.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: сапфір, корал.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому важливо не тільки вчасно звернутися до лікаря, а й чітко дотримуватися його рекомендацій. Особливу увагу потрібно звернути на стан органів дихання.
Харчування дня: необхідно відмовитися від курячого м’яса і яєць.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани на залучення удачі в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання, тож бажано добре їх обміркувати.
Табу дня: з ким би ми не спілкувалися, включно з найближчими і коханими людьми, необхідно зважувати кожне слово.
Цитата дня: «Поетична творчість є гра почуття, керована розумом, красномовство — справа розуму, керована почуттям» (Іммануїл Кант).
