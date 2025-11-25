Зірка соцмереж у шкіряній мінісукні розстебнула блискавку і похизувалася пишним декольте

Софія Елізабет / © Getty Images

Американська зірка соцмереж і модель — Софія Елізабет — відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі. Дівчина привернула увагу своїм пікантним образом.

На ній була шкіряна червона мінісукня на блискавці, яку вона розстебнула і похизувалася пишним бюстом. Зверху Софія одягла також шкіряне червоно-чорне болеро.

Софія Елізабет / © Getty Images

Лук модель доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними ботильйонами. Елізабет зробила зачіску з локонами, насичений макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами і червоною помадою та французький манікюр.