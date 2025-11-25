- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Зірка соцмереж у шкіряній мінісукні розстебнула блискавку і похизувалася пишним декольте
Софія Елізабет у короткому шкіряному вбранні з’явилася на спортивному заході.
Американська зірка соцмереж і модель — Софія Елізабет — відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі. Дівчина привернула увагу своїм пікантним образом.
На ній була шкіряна червона мінісукня на блискавці, яку вона розстебнула і похизувалася пишним бюстом. Зверху Софія одягла також шкіряне червоно-чорне болеро.
Лук модель доповнила чорними капроновими колготами і чорними шкіряними ботильйонами. Елізабет зробила зачіску з локонами, насичений макіяж із чорними стрілками, рожевими рум’янами і червоною помадою та французький манікюр.