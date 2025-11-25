Коли припиняться затяжні блекаути: астрологиня дала несподіваний прогноз

Коли Україна вийде з пітьми: астрологиня назвала дату послаблення блекаутів і новий пік небезпеки / © ТСН.ua

Ситуація з відключеннями світла в Україні буде важкою майже до кінця грудня, але вже з Нового року блекаутів стане менше.

Про це розповіла астрологиня Олена Бучинська в інтерв’ю виданню «Главред».

За прогнозом астрологині, до середини грудня ситуація буде важка, відключення світла будуть тривати.

«Можуть ще бути влучання, можуть вибивати якісь станції, можуть бути затяжні процеси відновлення, але після 15 грудня плюс-мінус, ситуація може покращитись. Вже не бачу такої сильної проблематики в нас зі світлом», — каже Бучинська.

Вона прогнозує, що січень 2026 року буде спокійніший.

«Але тут знову ж таки вибір. Вибір робить людина. Якщо вони не домовляються про мир, якщо ми не йдемо на вимоги, або вони не погоджуються з нашими, то знову такий аспект буде включатися по обстрілам та світлу. Це починається з початку лютого», — зазначає астрологиня.

Нову хвилю ескалації вона прогнозує з лютого 2026-го року і практично до 7 березня.

«Якщо вони будуть домовлятися, звичайно, цей аспект не буде задіяний в плані обстрілів, в плані світла і тоді буде спокійніше. Але якщо в січні не буде зустрічі і не домовляться, то це буде програватися, як знову ж таки влучання в нашу систему», — підсумувала Олена Бучинська.

Раніше астрологиня Олена Бучинська розповіла, чи чекати на нові обстріли та які регіони под загрозою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.