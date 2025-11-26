ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

У Покровську тривають стрілецькі бої: генерал Ласійчук про ситуацію на фронті

За його словами, попри тиск ворога, оточення українських сил немає.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, розповів про ситуацію на Покровську напрямку, за який відповідає його корпус.

Військові тримають оборону як у Покровську, так і в усій прилеглій агломерації, заявив він в інтервʼю NV.

«Ситуація дуже важка. Багатотисячне угруповання ворога зосереджене в районі від Котлино до Добропілля. Основні зусилля противника спрямовані на штурм Покровська — Мирнограда», — повідомив генерал.

Він зазначив, що у самому Покровську тривають стрілецькі бої.

«У місті точаться стрілецькі бої. Умовна лінія розмежування проходить по залізниці та ділить місто на північ і південь», — пояснив Ласійчук.

За його словами, ворог намагається використати погодні умови та просунутися вглиб міста.

«Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися в південну частину міста. Ми зупиняємо спроби малих ворожих груп просунутися на північ», — сказав він.

При цьому посилюється тиск і на сусідній Мирноград.

«Ворог намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. Ми блокуємо ці спроби, знищуємо техніку та особовий склад», — підкреслив генерал.

Євген Ласійчук запевнив, що ситуація залишається контрольованою.

«Хочу наголосити: оточення наших військ немає. Десантні бригади утримують рубежі, критичні для організації скоординованого маневру у разі погіршення ситуації», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що росіяни стягують на Покровський напрямок всі наявні резерви.

Ми раніше інформували, що російська окупаційна армія тисне на Мирноград в Донецькій області. Загарбники намагаються перерізати сухопутне сполучення між цим містом і Покровськом.

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie