У Покровську тривають стрілецькі бої: генерал Ласійчук про ситуацію на фронті
За його словами, попри тиск ворога, оточення українських сил немає.
Бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, розповів про ситуацію на Покровську напрямку, за який відповідає його корпус.
Військові тримають оборону як у Покровську, так і в усій прилеглій агломерації, заявив він в інтервʼю NV.
«Ситуація дуже важка. Багатотисячне угруповання ворога зосереджене в районі від Котлино до Добропілля. Основні зусилля противника спрямовані на штурм Покровська — Мирнограда», — повідомив генерал.
Він зазначив, що у самому Покровську тривають стрілецькі бої.
«У місті точаться стрілецькі бої. Умовна лінія розмежування проходить по залізниці та ділить місто на північ і південь», — пояснив Ласійчук.
За його словами, ворог намагається використати погодні умови та просунутися вглиб міста.
«Противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися в південну частину міста. Ми зупиняємо спроби малих ворожих груп просунутися на північ», — сказав він.
При цьому посилюється тиск і на сусідній Мирноград.
«Ворог намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. Ми блокуємо ці спроби, знищуємо техніку та особовий склад», — підкреслив генерал.
Євген Ласійчук запевнив, що ситуація залишається контрольованою.
«Хочу наголосити: оточення наших військ немає. Десантні бригади утримують рубежі, критичні для організації скоординованого маневру у разі погіршення ситуації», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що росіяни стягують на Покровський напрямок всі наявні резерви.
Ми раніше інформували, що російська окупаційна армія тисне на Мирноград в Донецькій області. Загарбники намагаються перерізати сухопутне сполучення між цим містом і Покровськом.