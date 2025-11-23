- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Сили оборони "зачистили" центр Покровська від росіян: що відомо про ситуацію у місті
У центрі Покровська тривають стрілецькі бої.
ЗСУ стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. Від армії РФ зачищено район залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.
Як зазначають у 7 корпусі ДШВ, завдання виконав 425-й окремий штурмовий полк «Скала».
«Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати», — йдеться у повідомленні.
Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені.
Додається, що окупанти намагалися перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях.
«Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили ворожий танк та знищили його», — відзначили у ДШВ.
Раніше йшлося про те, що у Покровську армія РФ облаштовує позиції, закріплюється та переходить у стадію повноцінної битви за населений пункт.
«Вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противникові також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій уже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона скоро досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська», — йдеться в огляді осінтерів DeepState.