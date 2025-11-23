ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

Сили оборони "зачистили" центр Покровська від росіян: що відомо про ситуацію у місті

У центрі Покровська тривають стрілецькі бої.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ

ЗСУ стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. Від армії РФ зачищено район залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Як зазначають у 7 корпусі ДШВ, завдання виконав 425-й окремий штурмовий полк «Скала».

«Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати», — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені.

Додається, що окупанти намагалися перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях.

«Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили ворожий танк та знищили його», — відзначили у ДШВ.

Раніше йшлося про те, що у Покровську армія РФ облаштовує позиції, закріплюється та переходить у стадію повноцінної битви за населений пункт.

«Вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противникові також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій уже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона скоро досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська», — йдеться в огляді осінтерів DeepState.

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie