Сили оборони "зачистили" центр Покровська від росіян: що відомо про ситуацію у місті

ЗСУ стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. Від армії РФ зачищено район залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Як зазначають у 7 корпусі ДШВ, завдання виконав 425-й окремий штурмовий полк «Скала».

«Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати», — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 — поранені.

Додається, що окупанти намагалися перемістити танк на південні околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях.

«Оператори групи безпілотних систем 7 корпусу ШР ДШВ SKY STRIKE Unit у взаємодії з 68 окремою єгерською бригадою виявили ворожий танк та знищили його», — відзначили у ДШВ.

Раніше йшлося про те, що у Покровську армія РФ облаштовує позиції, закріплюється та переходить у стадію повноцінної битви за населений пункт.

«Вдається здійснювати активне полювання в районі залізниці, щоб не давати противникові також взяти там місцевість під контроль, однак велика кількість фіксацій уже в північній частині міста вказує на ознаки, що червона зона скоро досягне залізничного полотна, особливо в південно-західній частині Покровська», — йдеться в огляді осінтерів DeepState.