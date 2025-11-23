Більше року безперервно провів на позиції: військовий шокував, чому це сталося

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Реклама

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30-та ОМБр) Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, розповів чому так сталося.

Сергій на псевдо «Вітер» в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко пояснив, що його не виводили стільки часу насамперед через те, що на фронті не вистачає людей.

«А з іншої сторони, треба ж якось хлопців навчити, де що знаходиться. Ті, що приходили нові, вони ж вночі заходили, вони не бачили, де що знаходиться. З однієї сторони, так, хотілося. Особисто мене не виводили, скоріше за все, просто через нехватку людей. Немає ким замінити. Але я ж кажу, з однієї сторони, погано, що не виводили. З іншої сторони, добре для тих хлопців, що залишались зі мною. Тому що їм треба було показати, розказати, де знаходиться, в якій стороні ворог», — каже військовий.

Реклама

За його словами, їм треба було забаракодовуватися і жити фактично під землею, геть не вилазячи місяцями. Сергій розповів. як не втратити розум в таких умовах життя:

«По-перше, підтримка побратимів. Там був побратим, який підтримував. Так пощастило, що в який підрозділ я не попадав, завжди знаходилась людина, яка підтримувала».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОВЗАВ НАВКОЛІШКИ, КОЛІНА СТЕРТІ! ЯК ВОНО — ПРОБУТИ БЕЗПЕРЕРВНО 471 ДЕНЬ В ОКОПІ! ЖАХ!