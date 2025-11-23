ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
792
Час на прочитання
2 хв

Більше року безперервно провів на позиції: військовий шокував, чому це сталося

Військовий провів 471 днів на одній позиції і розкрив причину.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Військовослужбовець Сергій Тищенко

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30-та ОМБр) Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, розповів чому так сталося.

Сергій на псевдо «Вітер» в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко пояснив, що його не виводили стільки часу насамперед через те, що на фронті не вистачає людей.

«А з іншої сторони, треба ж якось хлопців навчити, де що знаходиться. Ті, що приходили нові, вони ж вночі заходили, вони не бачили, де що знаходиться. З однієї сторони, так, хотілося. Особисто мене не виводили, скоріше за все, просто через нехватку людей. Немає ким замінити. Але я ж кажу, з однієї сторони, погано, що не виводили. З іншої сторони, добре для тих хлопців, що залишались зі мною. Тому що їм треба було показати, розказати, де знаходиться, в якій стороні ворог», — каже військовий.

За його словами, їм треба було забаракодовуватися і жити фактично під землею, геть не вилазячи місяцями. Сергій розповів. як не втратити розум в таких умовах життя:

«По-перше, підтримка побратимів. Там був побратим, який підтримував. Так пощастило, що в який підрозділ я не попадав, завжди знаходилась людина, яка підтримувала».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОВЗАВ НАВКОЛІШКИ, КОЛІНА СТЕРТІ! ЯК ВОНО — ПРОБУТИ БЕЗПЕРЕРВНО 471 ДЕНЬ В ОКОПІ! ЖАХ!

Дата публікації
Кількість переглядів
792
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie