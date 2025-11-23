В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища - де саме

Туман / © Pixabay

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні до кінця доби 23 листопада.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру на Facebook.

За повідомленням синоптиків, у Київській та Чернігівській областях очікується значний дощ. У більшості центральних областей прогнозується туман із видимістю 200–500 метрів.

Рівень небезпечності встановлено як жовтий (I рівень). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити труднощі для руху транспорту.

Окремо наголошується на Київщині та в місті Києві, де до кінця дня також прогнозуються значні опади та можливі ускладнення через несприятливу погоду.

