Куди правильно заливати гель для прання, щоб речі були м’якими, свіжими та ідеально чистими

Куди треба заливати гель для прання / © Pexels

Гель для прання здається простим у використанні, але навіть досвідчені господині іноді заливають його не туди, куди потрібно. Від цього залежить не лише чистота одягу, а й робота пральної машини. Професіонали з догляду за текстилем пояснили, куди саме заливати засіб, щоб він працював на максимум.

Куди треба заливати гель для прання, щоб речі були ідеально чистими

Фахівці наголошують, що найефективніший спосіб — заливати гель безпосередньо в барабан, а не у відсік для мийних засобів. Це дозволяє продукту розчинитися рівномірно та почати працювати з першої хвилини прання.

Чому варто заливати гель прямо в барабан.

Засіб не залишається у лотку. У старих або неідеально чистих машинах гель може частково затримуватися у контейнері. Через це машина витрачає більше часу на вимивання, частина засобу взагалі не потрапляє в барабан, одяг переться не так ефективно.

Рівномірний розподіл по тканині. Гель, нанесений на речі або у спеціальну капсулу-дозатор, розчиняється поступово і в потрібний момент краще виводить плями, не залишає розводів, не створює різкого хімічного запаху.

Менше ризику передозування. Якщо заливати гель в барабан, можна легко визначити потрібну кількість. До того ж, гель не змішуватиметься із залишками інших засобів для прання.

Коли можна заливати гель у відсік для мийних засобів

Є варіанти, коли традиційний спосіб також підходить:

короткі програми, які починаються з активного подавання води;

нові пральні машини із функцією самоочищення контейнера;

дуже рідкі гелі, що не застоюються у відсіку.

Як правильно використовувати гель у барабані

Відміряти потрібну кількість засобу згідно з інструкцією.

Залити в спеціальний мірний ковпачок або м’яку контейнер-капсулу, яка часто йде в комплекті.

Покласти ковпачок на верх білизни.

Запустити програму прання.

Гель розчиниться поступово і почне працювати саме тоді, коли це необхідно для обраного режиму.