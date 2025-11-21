Як замаскувати сивину надовго / © pixabay.com

Сивина з’являється непомітно — іноді через стрес, інколи через спадковість або природні вікові зміни. Та не всі готові йти до салону, витрачати багато грошей на фарбування та використовувати агресивну хімію. Втім є простий натуральний метод, який дозволяє швидко затонувати сиві пасма по всій довжині, до того ж, без зайвих витрат. Такий засіб відомий небагатьом, але він працює не гірше дорогих фарб і тонувальних масок.

Як замаскувати сивину в домашніх умовах: надійний метод, перевірений часом

Секрет у поєднанні міцної кави та натурального какао. Разом такий тандем створює природний пігмент, який осідає на волоссі й за кілька хвилин надає йому темного, насиченого відтінку. Метод підходить тим, хто має невелику кількість сивини або хоче зробити тон волосся теплішим, глибшим і блискучішим.

Що потрібно для приготування фарбувальної суміші:

2 ст. л. меленого какао без домішок;

1 ст. л. меленої кави;

100 мл окропу;

1 ч. л. будь-якого бальзаму чи кондиціонера для волосся.

Як застосовувати фарбувальну суміш: покрокова інструкція.

Приготуйте густу пасту. Залийте каву й какао окропом так, щоб вийшла густа кремоподібна суміш. Зачекайте, поки трохи охолоне.

Додайте трохи кондиціонера — це допоможе пігменту краще взятися та рівніше лягати по всій довжині.

Нанесіть на сухе волосся. Суміш розподіліть по коренях та окремих сивих пасмах, а потім — по всій довжині.

Витримайте 10 хвилин. Ефект з’являється швидко: темний пігмент осідає на сивині вже за 8-10 хвилин.

Змийте теплою водою. Шампунь використовувати не слід, інакше змиється частина пігменту.

Як працює фарбувальна суміш