- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 363
- Час на прочитання
- 2 хв
Сивина зникне за 10 хвилин: цей спосіб замінить фарбування в салоні — швидко й недорого
Ця проста домашня суміш допоможе замаскувати сивину всього за 10 хвилин без хімії та дорогих фарб: натуральний метод, який працює швидко й безпечно.
Сивина з’являється непомітно — іноді через стрес, інколи через спадковість або природні вікові зміни. Та не всі готові йти до салону, витрачати багато грошей на фарбування та використовувати агресивну хімію. Втім є простий натуральний метод, який дозволяє швидко затонувати сиві пасма по всій довжині, до того ж, без зайвих витрат. Такий засіб відомий небагатьом, але він працює не гірше дорогих фарб і тонувальних масок.
Як замаскувати сивину в домашніх умовах: надійний метод, перевірений часом
Секрет у поєднанні міцної кави та натурального какао. Разом такий тандем створює природний пігмент, який осідає на волоссі й за кілька хвилин надає йому темного, насиченого відтінку. Метод підходить тим, хто має невелику кількість сивини або хоче зробити тон волосся теплішим, глибшим і блискучішим.
Що потрібно для приготування фарбувальної суміші:
2 ст. л. меленого какао без домішок;
1 ст. л. меленої кави;
100 мл окропу;
1 ч. л. будь-якого бальзаму чи кондиціонера для волосся.
Як застосовувати фарбувальну суміш: покрокова інструкція.
Приготуйте густу пасту. Залийте каву й какао окропом так, щоб вийшла густа кремоподібна суміш. Зачекайте, поки трохи охолоне.
Додайте трохи кондиціонера — це допоможе пігменту краще взятися та рівніше лягати по всій довжині.
Нанесіть на сухе волосся. Суміш розподіліть по коренях та окремих сивих пасмах, а потім — по всій довжині.
Витримайте 10 хвилин. Ефект з’являється швидко: темний пігмент осідає на сивині вже за 8-10 хвилин.
Змийте теплою водою. Шампунь використовувати не слід, інакше змиється частина пігменту.
Як працює фарбувальна суміш
Кава природно тонує волосся в шоколадний відтінок.
Какао створює плівку, що закриває сиві ділянки й вирівнює колір.
Бальзам допомагає складу проникнути глибше у волосся та робить результат більш стійким.
Після процедури локони стають темнішими, блискучішими і мають доглянутий вигляд, наче після салонних процедур.