Как замаскировать седину надолго / © pixabay.com

Седина появляется незаметно — иногда из-за стресса, иногда из-за наследственности или естественных возрастных изменений. Но не все готовы идти в салон, тратить много денег на покраску и использовать агрессивную химию. Впрочем, есть простой натуральный метод, который позволяет быстро затонировать седые пряди по всей длине, к тому же, без лишних затрат. Такое средство известно немногим, но оно работает не хуже дорогих красок и тонировочных масок.

Как замаскировать седину в домашних условиях: надежный метод, проверенный временем

Секрет в сочетании крепкого кофе и натурального какао. Вместе такой тандем создает природный пигмент, который оседает на волосах и через несколько минут придает ему темный, насыщенный оттенок. Метод подходит тем, кто имеет небольшое количество седины или хочет сделать тон волос более теплыми, глубокими и блестящими.

Что нужно для приготовления окрасочной смеси:

2 ст. л. молотого какао без примесей;

1 ст. л. молотого кофе;

100 мл кипятка;

1 ч. л. любого бальзама или кондиционера для волос.

Как применять окрасочную смесь: пошаговая инструкция.

Приготовьте густую пасту. Залейте кофе и какао крутым кипятком так, чтобы получилась густая кремообразная смесь. Подождите, пока немного остынет.

Добавьте немного кондиционера — это поможет пигменту лучше взяться и ровнее ложиться по всей длине.

Нанесите на сухие волосы. Смесь распределите по корням и отдельным седым прядям, а затем по всей длине.

Выдержите 10 минут. Эффект появляется быстро: темный пигмент оседает на седине уже через 8-10 минут.

Смойте теплой водой. Шампунь использовать не следует, иначе смоется часть пигмента.

Как работает окрасочная смесь