Седина исчезнет за 10 минут: этот способ заменит окрашивание в салоне — быстро и недорого
Эта простая домашняя смесь поможет замаскировать седину всего за 10 минут без химии и дорогих красок: натуральный метод, который работает быстро и безопасно.
Седина появляется незаметно — иногда из-за стресса, иногда из-за наследственности или естественных возрастных изменений. Но не все готовы идти в салон, тратить много денег на покраску и использовать агрессивную химию. Впрочем, есть простой натуральный метод, который позволяет быстро затонировать седые пряди по всей длине, к тому же, без лишних затрат. Такое средство известно немногим, но оно работает не хуже дорогих красок и тонировочных масок.
Как замаскировать седину в домашних условиях: надежный метод, проверенный временем
Секрет в сочетании крепкого кофе и натурального какао. Вместе такой тандем создает природный пигмент, который оседает на волосах и через несколько минут придает ему темный, насыщенный оттенок. Метод подходит тем, кто имеет небольшое количество седины или хочет сделать тон волос более теплыми, глубокими и блестящими.
Что нужно для приготовления окрасочной смеси:
2 ст. л. молотого какао без примесей;
1 ст. л. молотого кофе;
100 мл кипятка;
1 ч. л. любого бальзама или кондиционера для волос.
Как применять окрасочную смесь: пошаговая инструкция.
Приготовьте густую пасту. Залейте кофе и какао крутым кипятком так, чтобы получилась густая кремообразная смесь. Подождите, пока немного остынет.
Добавьте немного кондиционера — это поможет пигменту лучше взяться и ровнее ложиться по всей длине.
Нанесите на сухие волосы. Смесь распределите по корням и отдельным седым прядям, а затем по всей длине.
Выдержите 10 минут. Эффект появляется быстро: темный пигмент оседает на седине уже через 8-10 минут.
Смойте теплой водой. Шампунь использовать не следует, иначе смоется часть пигмента.
Как работает окрасочная смесь
Кофе естественно тонирует волосы в шоколадный оттенок.
Какао создает пленку, закрывающую седые участки и выравнивающую цвет.
Бальзам помогает составу проникнуть глубже в волосы и делает результат более стойким.
После процедуры локоны становятся более темными, блестящими и выглядят, как после салонных процедур.