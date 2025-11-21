ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
309
Время на прочтение
2 мин

Седина исчезнет за 10 минут: этот способ заменит окрашивание в салоне — быстро и недорого

Эта простая домашняя смесь поможет замаскировать седину всего за 10 минут без химии и дорогих красок: натуральный метод, который работает быстро и безопасно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как замаскировать седину надолго

Как замаскировать седину надолго / © pixabay.com

Седина появляется незаметно — иногда из-за стресса, иногда из-за наследственности или естественных возрастных изменений. Но не все готовы идти в салон, тратить много денег на покраску и использовать агрессивную химию. Впрочем, есть простой натуральный метод, который позволяет быстро затонировать седые пряди по всей длине, к тому же, без лишних затрат. Такое средство известно немногим, но оно работает не хуже дорогих красок и тонировочных масок.

Как замаскировать седину в домашних условиях: надежный метод, проверенный временем

Секрет в сочетании крепкого кофе и натурального какао. Вместе такой тандем создает природный пигмент, который оседает на волосах и через несколько минут придает ему темный, насыщенный оттенок. Метод подходит тем, кто имеет небольшое количество седины или хочет сделать тон волос более теплыми, глубокими и блестящими.

Что нужно для приготовления окрасочной смеси:

  • 2 ст. л. молотого какао без примесей;

  • 1 ст. л. молотого кофе;

  • 100 мл кипятка;

  • 1 ч. л. любого бальзама или кондиционера для волос.

Как применять окрасочную смесь: пошаговая инструкция.

  • Приготовьте густую пасту. Залейте кофе и какао крутым кипятком так, чтобы получилась густая кремообразная смесь. Подождите, пока немного остынет.

  • Добавьте немного кондиционера — это поможет пигменту лучше взяться и ровнее ложиться по всей длине.

  • Нанесите на сухие волосы. Смесь распределите по корням и отдельным седым прядям, а затем по всей длине.

  • Выдержите 10 минут. Эффект появляется быстро: темный пигмент оседает на седине уже через 8-10 минут.

  • Смойте теплой водой. Шампунь использовать не следует, иначе смоется часть пигмента.

Как работает окрасочная смесь

  • Кофе естественно тонирует волосы в шоколадный оттенок.

  • Какао создает пленку, закрывающую седые участки и выравнивающую цвет.

  • Бальзам помогает составу проникнуть глубже в волосы и делает результат более стойким.

  • После процедуры локоны становятся более темными, блестящими и выглядят, как после салонных процедур.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie