Старий будинок за 4 млн виявився настільки занедбаний, що в ньому знайшли труп

На перший погляд, будинок на Ilfield Road у престижному районі Челсі, Лондон, нічим не відрізняється від сусідніх: вікторіанська цегляна кладка, темно-сині двері, важкі оксамитові штори. Проте всередині приховані справжні жахи.

Про це пише видання Daily Mail.

Занедбаний будинок, сміття, затоплені кімнати, оселіли лисиці і щури, а в підвалі кілька років тому виявили розкладений труп. Сусіди роками страждають від руйнування будинку та поширення небезпечного японського борщівника, який зруйнував їхні ділянки, і не можуть продати свої багатомільйонні будинки через шкоду, заподіяну майну.

Маєток у Челсі коштує від £3 до £4 млн, але роками занедбаний. Власник Ніколас Халбріттер, 78 років, володіє ним вже 42 роки, не живе в будинку постійно, хоча регулярно його відвідує. Він відомий як активний член громади, голова місцевого відділення Британського легіону, колишній консервативний радник і меценат. Проте сусіди описують його як «сусіда з пекла». Через роки занедбаності та бездіяльності влади будинок став джерелом небезпеки і серйозного психологічного стресу для навколишніх жителів.

Сходи до будинку потріскані і порослі бур’янами, поручні завалені, а в підвалі розкидано сміття, меблі, книги, коробки і залишки їжі. Розбите вікно частково закрите дошками, і загалом виглядає так, наче будинок залишили напризволяще.

Сад за будинком, який з вулиці не видно, перетворився на справжню джунглі через японський борщівник. Рослина проросла через фундамент, цеглу та бетон, висота її сягає 3 метрів, і вона вже вростає в сусідні ділянки, завдаючи шкоди іншим будинкам і суттєво знижуючи їхню ринкову вартість.

Протікаючі стоки перетворили перший поверх будинку на «болото», а всередині оселилися щури та лисиці, які нищать садове освітлення, залишають екскременти на тротуарі та розносять неприємні запахи по сусідству. Сусіди кажуть, що ночами їх будять крики лисиць, які спаровуються, і це створює додатковий стрес.

Особливо шокувальним стало виявлення в підвалі трупа ірландського квартиранта, який жив там приблизно у 2010 році. Тіло було настільки розкладене, що поліція була шокована умовами на місці. Сусіди стверджують, що власник не знав про смерть квартиранта і не залишав йому належного догляду, але підвал уже тоді перебував у жахливому стані — холодний, сирий, без нормальної сантехніки.

Ніколас Халбріттер володіє будинком 42 роки. Він відомий як шанований член громади: голова місцевого відділення Британського легіону, активно продає маки та організовує благодійні заходи. Раніше він був консервативним радником у районі, працював у комітетах освіти, культури та соціальних послуг. У 2022 році отримав нагороду від мера за діяльність на користь ветеранів, а у 2023 році відвідував прийом у 10 Downing Street на честь збройних сил.

Попри це, сусіди описують його як «сусіда з пекла». Крістін Гемблс, яка живе поруч 26 років, каже, що намагалась говорити з ним про стан будинку, але він «буквально втікає в двері й грюкає ними». Інші сусіди також скаржаться, що через борщівник і вологу на стінах їхні будинки не можна продати.

Хоекстер, який живе поруч 40 років, називає будинок «сумовитим місцем» і «кошмаром для всієї вулиці». Під садом Халбріттера навіть знаходиться бомбосховище часів Другої світової війни. Сусіди роками скаржаться у раду Кенсінгтона і Челсі та створили петицію з майже 50 підписами, але дії влади залишаються мінімальними.

Окрім Челсі, Халбріттер володіє ще одним занедбаним будинком у Камбервеллі, вартістю близько £1 млн. Він стоїть покинутий, з дахом, що обвалився, і сміттям у дворі. Власник продав сусідній будинок лише минулого року.

У 2016 році рада видала Халбріттеру припис на усунення порушень: видалити борщівник, прибрати сміття та полагодити двері й вікна. Він не виконав роботу вчасно, визнав провину у суді і заплатив £1,513. Власник заявив, що через активність у Британському легіоні не мав часу і обмежений у доходах, але сусіди стверджують, що роботи так і не проводилися, а сад продовжував руйнуватися.

Рада пояснила, що не може вимагати видалення борщівника на приватній території, поки він не поширюється на сусідів. Але місцеві жителі наполягають, що рослина вже завдає шкоди їхнім будинкам.

Така ситуація викликає обурення і від сусідів, і від місцевого депутата Лейбористської партії. Вулиця перетворилася на «чорну пляму» престижного Челсі, а багатомільйонний маєток Халбріттера став символом бездіяльності влади та занедбаності.

На сьогодні жодних серйозних змін не відбулося: будинок продовжує руйнуватися, сад перетворюється на джунглі, а сусіди змушені миритися з небезпекою і психологічним тиском.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Англії новий власник будинку знайшов сейф із £40 000 (≈2,2 млн грн) та золотом у стіні свого будинку під час ремонту, сім місяців після купівлі.