Жінка врятувала оленя та приручила його, але все закінчилося трагічно для обох (фото)

Історія врятованого оленя та його господарки

Джоді Прогер — 64-річна жителька Огайо (США) — загинула після нападу оленя, якого вона врятувала та реабілітовувала у себе вдома в Стюартсвіллі.

Про це пише dailymail.

Із посиланням на дані офісу шерифа округу Бельмонт, автори матеріалу зазначають, що увечері 15 листопада Прогер опинилася в загоні разом із самцем, якого доглядала. Тварина напала на жінку, завдавши їй смертельних травм.

Джоді Прогер загинула після нападу оленя, якого реабілітувала на власній фермі Фото: Jodi Proger/Facebook

Зять Джоді, який першим і виявив її, побачив, що олень поводиться агресивно, тож не зміг дістатися до жінки одразу.

Правоохоронці, які прибули пізніше, були змушені вбити тварину. Шериф підтвердив, що Прогер померла на місці.

Джоді Прогер загинула після нападу оленя, якого реабілітувала на власній фермі Фото: Jodi Proger/Facebook

Донька загиблої, Дженніфер Браян, повідомила, що олень, який напав на її матір, раніше вибрався зі свого вольєра — і сім’я не знає, як це сталося.

Джоді Прогер загинула після нападу оленя, якого реабілітувала на власній фермі Фото: Jodi Proger/Facebook

Джоді Прогер понад 12 років займалася порятунком і реабілітацією диких оленів. Надихнув її на це улюблений олень на ім’я Візер, якого вона врятувала ще 2013 року. Родичі зазначають, що жінка мала всі необхідні дозволи на утримання та догляд за дикими тваринами.

Сім’я проживала на п’ятиакровій фермі з кількома оленями та кіньми. Браян підкреслила, що її мати знала про ризики, але «любила і доглядала цих тварин».

Пізніше стало відомо, що саме улюбленець жінки і завдав їй смертельних травм.

Раніше доглядальниця за оленями розповідала про нього як про домашнього улюбленця. За її словами, він поводився «як звичайний домашній собака»: стрибав на диван, дивився телевізор і спав у будинку. Вона також публікувала багато фото із Візером.

Родичі та друзі Джоді Прогер зазначають, що вона була «палкою захисницею тварин», допомагала рятувати поранених диких звірів, консультувала інших людей і стала натхненницею спільноти захисників довкілля.

У жінки залишилися чоловік, донька та троє онуків. Родина попросила охочих вшанувати її пам’ять шляхом пожертв у місцеві притулки для тварин.

