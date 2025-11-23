- Дата публикации
Женщина спасла оленя и приручила его, но все закончилось трагически для обоих (фото)
Женщина 12 лет ухаживала за оленями, однако, к сожалению, один из них нанес ей смертельные травмы.
Джоди Прогер — 64-летняя жительница Огайо (США) — погибла после нападения оленя, которого она спасла и реабилитировала у себя дома в Стюартсвилле.
Об этом пишет dailymail.
Со ссылкой на данные офиса шерифа округа Бельмонт, авторы материала отмечают, что вечером 15 ноября Прогер оказалась в отряде вместе с ухаживающим самцом. Животное напало на женщину, нанеся ей смертельные травмы.
Зять Джоди, который первым и обнаружил ее, увидел, что олень ведет себя агрессивно, так что не смог добраться до женщины сразу.
Прибывшие позже правоохранители были вынуждены убить животное. Шериф подтвердил, что Прогер умерла на месте.
Дочь погибшей, Дженнифер Брайан, сообщила, что напавший на ее мать олень раньше выбрался из своего вольера — и семья не знает, как это произошло.
Джоди Прогер более 12 лет занималась спасением и реабилитацией диких оленей. Вдохновил ее на это любимый олень по имени Визер, которого она спасла еще в 2013 году. Родственники отмечают, что у женщины были все необходимые разрешения на содержание и уход за дикими животными.
Семья проживала на пятиакровой ферме с несколькими оленями и лошадьми. Брайан подчеркнула, что ее мать знала о рисках, но «любила и ухаживала за этими животными».
Позже стало известно, что именно любимец женщины и нанес ей смертельные травмы.
Раньше сиделка за оленями рассказывала о нем как о домашнем любимце. По ее словам, он вел себя «как обычная домашняя собака»: прыгал на диван, смотрел телевизор и спал в доме. Она также публиковала много фото с Визером.
Родственники и друзья Джоди Прогер отмечают, что она была «палкой защитницей животных», помогала спасать раненых диких зверей, консультировала других людей и стала вдохновительницей сообщества защитников окружающей среды.
У женщины остались мужчина, дочь и три внука. Семья попросила желающих почтить ее память путем пожертвований в местные приюты для животных.
