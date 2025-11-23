Женщина спасла оленя и приручила его, но все закончилось трагически для обоих (фото)

История спасенного оленя и его хозяйки Фото: иллюстративный / © Pexels

Джоди Прогер — 64-летняя жительница Огайо (США) — погибла после нападения оленя, которого она спасла и реабилитировала у себя дома в Стюартсвилле.

Об этом пишет dailymail.

Со ссылкой на данные офиса шерифа округа Бельмонт, авторы материала отмечают, что вечером 15 ноября Прогер оказалась в отряде вместе с ухаживающим самцом. Животное напало на женщину, нанеся ей смертельные травмы.

Джоди Прогер погибла после нападения оленя, реабилитированного на собственной ферме Фото: Jodi Proger/Facebook

Зять Джоди, который первым и обнаружил ее, увидел, что олень ведет себя агрессивно, так что не смог добраться до женщины сразу.

Прибывшие позже правоохранители были вынуждены убить животное. Шериф подтвердил, что Прогер умерла на месте.

Джоди Прогер погибла после нападения оленя, реабилитированного на собственной ферме Фото: Jodi Proger/Facebook

Дочь погибшей, Дженнифер Брайан, сообщила, что напавший на ее мать олень раньше выбрался из своего вольера — и семья не знает, как это произошло.

Джоди Прогер погибла после нападения оленя, реабилитированного на собственной ферме Фото: Jodi Proger/Facebook

Джоди Прогер более 12 лет занималась спасением и реабилитацией диких оленей. Вдохновил ее на это любимый олень по имени Визер, которого она спасла еще в 2013 году. Родственники отмечают, что у женщины были все необходимые разрешения на содержание и уход за дикими животными.

Семья проживала на пятиакровой ферме с несколькими оленями и лошадьми. Брайан подчеркнула, что ее мать знала о рисках, но «любила и ухаживала за этими животными».

Позже стало известно, что именно любимец женщины и нанес ей смертельные травмы.

Раньше сиделка за оленями рассказывала о нем как о домашнем любимце. По ее словам, он вел себя «как обычная домашняя собака»: прыгал на диван, смотрел телевизор и спал в доме. Она также публиковала много фото с Визером.

Родственники и друзья Джоди Прогер отмечают, что она была «палкой защитницей животных», помогала спасать раненых диких зверей, консультировала других людей и стала вдохновительницей сообщества защитников окружающей среды.

У женщины остались мужчина, дочь и три внука. Семья попросила желающих почтить ее память путем пожертвований в местные приюты для животных.

