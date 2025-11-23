- Дата публикации
-
Курьезы
- Курьезы
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 2 мин
Загадочная иллюзия: тысячи людей не могут найти вешалку на ковре (фото)
Новый вирусный челлендж — попробуйте найти вешалку, замаскированную на ковре.
На первый взгляд на фото виден только ковер с узором и пару кроссовок, небрежно брошенных на пол. Но присмотритесь повнимательнее — на изображении спрятался один предмет, который искусно сливается с рисунком ковра.
Фотографию опубликовали в Reddit-сообществе r/FindTheSniper, и она запутала пользователей.
Ваша задача: найти вешалку для одежды, которая замаскировалась среди орнамента ковра — и сделать это менее чем за 30 секунд.
Геометрический ромбовый узор создает идеальную иллюзию, фактически «растворяя» вешалку для одежды.
Большинство людей обращают внимание на обувь слева или темную ткань в верхнем углу, но настоящая загадка прячется в правой центральной части фото.
Совет: сосредоточьтесь на формах, а не на цветах.
Согнутые края тремпеля повторяют ломаные линии орнамента, поэтому он буквально сливается с рисунком.
Разгадка
Наш мозг запрограммирован распознавать знакомые паттерны и игнорировать мелкие отклонения, если они хорошо вписываются в окружение.
Эта оптическая иллюзия как раз и использует эту особенность, делая тремпель почти невидимым.
Нашли? Увидев один раз — уже не «развидишь».
Если нет — еще одна подсказка: вешалка прозрачная.
Он укрылся внутри одного из ромбов — почти незаметный, в правой центральной части ковра.
Оптические иллюзии заставляют мозг работать по-другому, улучшая концентрацию, упругость мышления и внимательность к деталям.
Регулярное решение таких задач поддерживает мозг в тонусе и поможет замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций.
