Курьезы
575
2 мин

Загадочная иллюзия: тысячи людей не могут найти вешалку на ковре (фото)

Новый вирусный челлендж — попробуйте найти вешалку, замаскированную на ковре.

Вера Хмельницкая
Новый вирусный челлендж / © Pexels

На первый взгляд на фото виден только ковер с узором и пару кроссовок, небрежно брошенных на пол. Но присмотритесь повнимательнее — на изображении спрятался один предмет, который искусно сливается с рисунком ковра.

Фотографию опубликовали в Reddit-сообществе r/FindTheSniper, и она запутала пользователей.

Ваша задача: найти вешалку для одежды, которая замаскировалась среди орнамента ковра — и сделать это менее чем за 30 секунд.

Оптическая ловушка Фото: Reddit-сообществу r/FindTheSniper

Геометрический ромбовый узор создает идеальную иллюзию, фактически «растворяя» вешалку для одежды.

Большинство людей обращают внимание на обувь слева или темную ткань в верхнем углу, но настоящая загадка прячется в правой центральной части фото.

Совет: сосредоточьтесь на формах, а не на цветах.

Согнутые края тремпеля повторяют ломаные линии орнамента, поэтому он буквально сливается с рисунком.

Разгадка

Наш мозг запрограммирован распознавать знакомые паттерны и игнорировать мелкие отклонения, если они хорошо вписываются в окружение.

Эта оптическая иллюзия как раз и использует эту особенность, делая тремпель почти невидимым.

Нашли? Увидев один раз — уже не «развидишь».

Если нет — еще одна подсказка: вешалка прозрачная.

Он укрылся внутри одного из ромбов — почти незаметный, в правой центральной части ковра.

Искусно скрытый тремпель

Оптические иллюзии заставляют мозг работать по-другому, улучшая концентрацию, упругость мышления и внимательность к деталям.

Регулярное решение таких задач поддерживает мозг в тонусе и поможет замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций.

Напомним и о тесте на внимательность. Найдите все три отличия на рисунках.

575
