Загадкова ілюзія: тисячі людей не можуть знайти вішак на килимі (фото)
Новий вірусний челендж — спробуйте знайти вішак, замаскований на килимі.
На перший погляд на фото видно лише килим із візерунком та пару кросівок, недбало кинутих на підлогу. Але придивіться уважніше — на зображенні заховався один предмет, який майстерно зливається з малюнком килима.
Світлину опублікували у Reddit-спільноті r/FindTheSniper, і вона неабияк заплутала користувачів.
Ваше завдання: знайти вішак для одягу, який замаскувався серед орнаменту килима — і зробити це менш ніж за 30 секунд.
Геометричний ромбовий візерунок створює ідеальну ілюзію, фактично «розчиняючи» вішалку для одягу.
Більшість людей одразу звертають увагу на взуття зліва або темну тканину у верхньому куті, але справжня загадка ховається у правій центральній частині фото.
Підказка: зосередьтеся на формах, а не на кольорах.
Зігнуті краї тремпеля повторюють ламані лінії орнаменту, тому він буквально зливається з малюнком.
Розгадка
Наш мозок запрограмований розпізнавати знайомі патерни та ігнорувати дрібні відхилення, якщо вони добре вписуються в оточення.
Ця оптична ілюзія саме й використовує цю особливість, роблячи тремпель майже невидимим.
Знайшли? Побачивши один раз — вже не «відбачиш».
Якщо ні — ще одна підказка: вішак прозорий.
Він заховався всередині одного з ромбів — майже непомітний, у правій центральній частині килима.
Оптичні ілюзії змушують мозок працювати по-іншому, покращуючи концентрацію, гнучкість мислення та уважність до деталей.
Регулярне розв’язання таких завдань підтримує мозок у тонусі та може допомогти уповільнити вікове погіршення когнітивних функцій.
