ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Загадкова ілюзія: тисячі людей не можуть знайти вішак на килимі (фото)

Новий вірусний челендж — спробуйте знайти вішак, замаскований на килимі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Загадкова ілюзія: тисячі людей не можуть знайти вішак на килимі (фото)

Новий вірусний челендж / © Pexels

На перший погляд на фото видно лише килим із візерунком та пару кросівок, недбало кинутих на підлогу. Але придивіться уважніше — на зображенні заховався один предмет, який майстерно зливається з малюнком килима.

Світлину опублікували у Reddit-спільноті r/FindTheSniper, і вона неабияк заплутала користувачів.

Ваше завдання: знайти вішак для одягу, який замаскувався серед орнаменту килима — і зробити це менш ніж за 30 секунд.

Оптична пастка Фото: Reddit-спільноті r/FindTheSniper

Оптична пастка Фото: Reddit-спільноті r/FindTheSniper

Геометричний ромбовий візерунок створює ідеальну ілюзію, фактично «розчиняючи» вішалку для одягу.

Більшість людей одразу звертають увагу на взуття зліва або темну тканину у верхньому куті, але справжня загадка ховається у правій центральній частині фото.

Підказка: зосередьтеся на формах, а не на кольорах.

Зігнуті краї тремпеля повторюють ламані лінії орнаменту, тому він буквально зливається з малюнком.

Розгадка

Наш мозок запрограмований розпізнавати знайомі патерни та ігнорувати дрібні відхилення, якщо вони добре вписуються в оточення.

Ця оптична ілюзія саме й використовує цю особливість, роблячи тремпель майже невидимим.

Знайшли? Побачивши один раз — вже не «відбачиш».

Якщо ні — ще одна підказка: вішак прозорий.

Він заховався всередині одного з ромбів — майже непомітний, у правій центральній частині килима.

Майстерно схований тремпель

Майстерно схований тремпель

Оптичні ілюзії змушують мозок працювати по-іншому, покращуючи концентрацію, гнучкість мислення та уважність до деталей.

Регулярне розв’язання таких завдань підтримує мозок у тонусі та може допомогти уповільнити вікове погіршення когнітивних функцій.

Нагадаємо і про тест на уважність. Знайдіть усі три відмінності на малюнках.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie