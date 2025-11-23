У Женеві розпочалися переговори делегацій України та США

Кімнати делегацій України та США на переговорах у Женеві / © ClashReport

Доповнено додатковими матеріалами

На переговорах у Женеві, де сьогодні, 23 листопада, відбувається обговорення американського мирного плану, розпочалася зустріч делегацій України та США.

Про це повідомили «Суспільному» джерела, наближені до української делегації.

Цей раунд переговорів вважається головним моментом сьогоднішньої зустрічі у Женеві, на якій представники провідних європейських держав, України та США обговорюють мирний план Трампа.

Після перших розмов українських переговірників із європейськими партнерами президент Зеленський заявив, що існують підстави сподіватися, що у документі будуть враховані елементи українського бачення.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

У неділю, 23 листопада, під час переговорів у Женеві президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної вдячності» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ. Він також дорікнув Європі за те, що вона продовжує купувати нафту в РФ.