ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
795
Час на прочитання
1 хв

У Женеві розпочалися переговори делегацій України та США

У Швейцарії розпочався основний раунд переговорів щодо мирного плану Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кімнати делегацій України та США на переговорах у Женеві

Кімнати делегацій України та США на переговорах у Женеві / © ClashReport

Доповнено додатковими матеріалами

На переговорах у Женеві, де сьогодні, 23 листопада, відбувається обговорення американського мирного плану, розпочалася зустріч делегацій України та США.

Про це повідомили «Суспільному» джерела, наближені до української делегації.

Цей раунд переговорів вважається головним моментом сьогоднішньої зустрічі у Женеві, на якій представники провідних європейських держав, України та США обговорюють мирний план Трампа.

Після перших розмов українських переговірників із європейськими партнерами президент Зеленський заявив, що існують підстави сподіватися, що у документі будуть враховані елементи українського бачення.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

У неділю, 23 листопада, під час переговорів у Женеві президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної вдячності» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ. Він також дорікнув Європі за те, що вона продовжує купувати нафту в РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
795
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie