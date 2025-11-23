"Рома" без Довбика здобула перемогу та піднялася на першу сходинку в Серії А

"Рома" / x.com/OfficialASRoma

"Рома" на виїзді обіграла "Кремонезе" в матчі 12-го туру італійської Серії А сезону-2025/26. Поєдинок на арені "Stadio Giovanni Zini" в місті Кремона завершився з рахунком 1:3 .

"Вовки" відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі – відзначився Матіас Суле.

У другому таймі римляни збільшили свою перевагу – на 64-й хвилині забив Еван Фергюсон, а ще за п'ять хвилин ворота суперника вразив Веслі Франка.

Господарі поля відповіли лише одним голом на 90+3-й хвилині, автором якого став Франческо Фоліно.

Український форвард "Роми" Артем Довбик не потрапив до заявки на матч через травму.

Огляд матчу "Кремонезе" – "Рома"

Після цієї перемоги "Рома" (27 очок) очолила турнірну таблицю Серії А. "Кремонезе" (14 балів) йде на 12-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії команда Джан П'єро Гасперіні 30 листопада прийме "Наполі", а "Кремонезе" 1 грудня на виїзді позмагається з "Болоньєю".