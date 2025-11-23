Сотні тисяч українців у США опинилися на межі депортації: що сталося і до чого це призведе

Українські біженці / © Getty Images

Майже 200 000 громадян України, які перебувають у США за гуманітарною програмою Uniting for Ukraine, опинилися під загрозою втрати легального статусу через затримки в її продовженні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні дані уряду США.

Однією з постраждалих є 35-річна Катерина Голіздра. У травні термін дії її дозволу на перебування сплив, і жінка автоматично втратила право на роботу. Вона була змушена звільнитися з посади менеджера готелю Ritz-Carlton у Форт-Лодердейлі та втратила медичне страхування. Також вона більше не може фінансово допомагати своїй матері, яка нині проживає в Німеччині.

За даними Reuters, гуманітарна програма, започаткована адміністрацією президента Джо Байдена у квітні 2022 року, дозволила приблизно 260 000 українцям в'їхати до США на дворічний термін. Проте затримки з її продовженням, які виникли при адміністрації Дональда Трампа, залишили близько 200 000 людей без оновлених дозволів і в ризику втратити легальний статус.

Українці, чиї документи вже спливли, перебувають під потенційною загрозою затримання імміграційною службою. Це підтвердили троє колишніх співробітників імміграційної служби США.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили роботу через закінчення строку дії дозволів. Серед них — технічні спеціалісти, фінансові консультанти, вихователі, дизайнери та студенти. Багатьом доводиться витрачати заощадження, звертатися по підтримку та позичати кошти, очікуючи на рішення щодо продовження їхнього статусу.

Деякі українці побоюються арешту й намагаються рідше залишати домівки. Інші вже виїхали зі США — до Канади, країн Європи чи Південної Америки.

Повернутися до України для багатьох неможливо. Будинок Катерини Голіздри в Бучі був спалений під час російського вторгнення у березні 2022 року. Після деокупації в місті були знайдені сотні тіл, зокрема мирних мешканців.

