ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1377
Час на прочитання
2 хв

Сотні тисяч українців у США опинилися на межі депортації: що сталося і до чого це призведе

Через затримки адміністрації Трампа в продовженні гуманітарної програми майже 200 тисяч українців у США опинилися під загрозою депортації.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Українські біженці

Українські біженці / © Getty Images

Майже 200 000 громадян України, які перебувають у США за гуманітарною програмою Uniting for Ukraine, опинилися під загрозою втрати легального статусу через затримки в її продовженні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішні дані уряду США.

Однією з постраждалих є 35-річна Катерина Голіздра. У травні термін дії її дозволу на перебування сплив, і жінка автоматично втратила право на роботу. Вона була змушена звільнитися з посади менеджера готелю Ritz-Carlton у Форт-Лодердейлі та втратила медичне страхування. Також вона більше не може фінансово допомагати своїй матері, яка нині проживає в Німеччині.

За даними Reuters, гуманітарна програма, започаткована адміністрацією президента Джо Байдена у квітні 2022 року, дозволила приблизно 260 000 українцям в'їхати до США на дворічний термін. Проте затримки з її продовженням, які виникли при адміністрації Дональда Трампа, залишили близько 200 000 людей без оновлених дозволів і в ризику втратити легальний статус.

Українці, чиї документи вже спливли, перебувають під потенційною загрозою затримання імміграційною службою. Це підтвердили троє колишніх співробітників імміграційної служби США.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили роботу через закінчення строку дії дозволів. Серед них — технічні спеціалісти, фінансові консультанти, вихователі, дизайнери та студенти. Багатьом доводиться витрачати заощадження, звертатися по підтримку та позичати кошти, очікуючи на рішення щодо продовження їхнього статусу.

Деякі українці побоюються арешту й намагаються рідше залишати домівки. Інші вже виїхали зі США — до Канади, країн Європи чи Південної Америки.

Повернутися до України для багатьох неможливо. Будинок Катерини Голіздри в Бучі був спалений під час російського вторгнення у березні 2022 року. Після деокупації в місті були знайдені сотні тіл, зокрема мирних мешканців.

Нагадаємо, низка європейських країн також переглядає свої програми соціальної допомоги для українських біженців. Дізнайтесь, кому скоротять соцвиплати та що варто знати.

Дата публікації
Кількість переглядів
1377
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie