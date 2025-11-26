- Дата публікації
На переговорах у Женеві питання скорочення чисельності ЗСУ не обговорювалося — Гнатов
Натомість сторони говорили про бачення ЗСУ в мирний час.
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів української й американської делегацій у Женеві щодо узгодження так званого «мирного плану» питання скорочення чисельності Збройних сил України не обговорювалося.
Про це генерал повідомив в інтерв’ю LIGA.net.
«Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема», — зазначив він.
Гнатов наголосив, що Київ і Вашингтон мають спільне бачення: міцною гарантією безпеки України залишається оснащена та боєздатна армія.
Він також підкреслив, що від фінальної моделі українського війська залежатимуть і підходи до мотивації військовослужбовців залишатися на службі після завершення активної фази війни.
За його словами, це комплексне завдання, яке потребує участі всіх державних інституцій:
«Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців та багато інших питань. Ця робота лежить у компетенції не лише Генштабу».
Гнатов додав, що у Генеральному штабі вже сформовано робочу візію майбутньої моделі армії, і відповідний документ зараз перебуває в опрацюванні.
Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів коротку телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним радником очільника Кремля Путіна з зовнішньої політики. Він радив, як саме Москва має запропонувати Трампу план щодо України.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні.