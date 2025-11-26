Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів української й американської делегацій у Женеві щодо узгодження так званого «мирного плану» питання скорочення чисельності Збройних сил України не обговорювалося.

Про це генерал повідомив в інтерв’ю LIGA.net.

«Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема», — зазначив він.

Гнатов наголосив, що Київ і Вашингтон мають спільне бачення: міцною гарантією безпеки України залишається оснащена та боєздатна армія.

Він також підкреслив, що від фінальної моделі українського війська залежатимуть і підходи до мотивації військовослужбовців залишатися на службі після завершення активної фази війни.

За його словами, це комплексне завдання, яке потребує участі всіх державних інституцій:

«Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців та багато інших питань. Ця робота лежить у компетенції не лише Генштабу».

Гнатов додав, що у Генеральному штабі вже сформовано робочу візію майбутньої моделі армії, і відповідний документ зараз перебуває в опрацюванні.

