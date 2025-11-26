Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве о согласовании так называемого «мирного плана» вопроса сокращения численности Вооруженных сил Украины не обсуждался.

Об этом генерал сообщил в интервью LIGA.net.

«Речь не шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах на численность Вооруженных сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема», — отметил он.

Гнатов подчеркнул, что у Киева и Вашингтона есть общее видение: крепкой гарантией безопасности Украины остается оснащенная и боеспособная армия.

Он также подчеркнул, что от финальной модели украинской армии будут зависеть и подходы к мотивации военнослужащих оставаться на службе после завершения активной фазы войны.

По его словам, это комплексная задача, которая требует участия всех государственных институций:

«Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное довольствие, социальные гарантии для военнослужащих и многие другие вопросы. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба».

Гнатов добавил, что в Генеральном штабе уже сформировано рабочее видение будущей модели армии, и соответствующий документ сейчас находится в проработке.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел короткий телефонный разговор с Юрием Ушаковым, главным советником главы Кремля Путина по внешней политике. Он советовал, как именно Москва должна предложить Трампу план по Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения, касающегося войны в Украине.