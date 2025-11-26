Трамп отреагировал на действия Виткоффа после скандальной публикации Bloomberg

Стив Виткофф / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на расшифровку Bloomberg, где спецпредставитель Стив Виткофф якобы подсказывает россиянам, как привлечь расположение американского президента.

Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам на борту Air Force 1.

По словам Трампа, в таких действиях нет ничего удивительного.

«Потому что ему нужно „продать“ это Украине. Ему нужно „продать“ Украину России. Так работает посредник по сделкам. Надо сказать: "Смотрите, они хотят этого". Это обычная форма переговоров. Нужно убедить их в этом», – объяснил президент США.

Он также отметил, что сам аудиозапись не слышал, однако не видит в нем ничего исходного за рамки переговорной практики.

Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же Украина, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать», — резюмировал Трамп.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел короткий телефонный разговор с Юрием Ушаковым, главным советником главы Кремля Путина по внешней политике. Он советовал, как именно Москва должна предложить Трампу план по Украине .

Позже представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg, что Стив Виткофф консультировал россиян, как лучше представить президенту США Дональду Трампу «мирный план» по Украине .