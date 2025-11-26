Трамп сделал циничное заявление по украинским территориям: «Россия сама захватит»

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по мирному плану для Украины и России остаются «несколько нерешенных пунктов».

Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам на борту Air Force 1.

Он оправдал возможность территориальных уступок со стороны Киева ссылаясь на продвижение российских войск и необходимость сохранить жизнь украинцев.

«Смотрите, как все идет: если посмотреть, все движется в одном направлении», — сказал президент США, имея в виду линию фронта.

Он добавил, что в ближайшие месяцы часть территорий может быть оккупирована Россией.

«Итак, хотите ли вы воевать и потерять еще 50–60 тысяч человек? Или хотите сделать что-нибудь сейчас?» — заявил Трамп.

Президент США уточнил, что процесс согласования мирного соглашения сложный, но стороны «начинают понимать», что компромисс может быть выгодным.

Трамп отметил, что первоначальный вариант мирного плана состоял из 28 пунктов, однако сейчас документ сократился до 22, и большинство из них уже согласовано.

Отдельно он пояснил, что продолжаются дискуссии по территориям и линиям разграничения:

«Они говорят о том, чтобы… попытаться очистить границу. Вы знаете, вы не проводите границу через дом. Вы не можете проводить границу посредине шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Это сложный процесс и не столь быстрый», — сказал он.

На вопрос о гарантиях безопасности для Украины Трамп подчеркнул, что ведущую роль в этом должны играть европейские государства.

По его словам, европейские партнеры будут «в значительной степени вовлечены» в процесс, ведь они «действительно хотят, чтобы это закончилось».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф провел короткий телефонный разговор с Юрием Ушаковым, главным советником главы Кремля Путина по внешней политике. Он советовал, как именно Москва должна предложить Трампу план по Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения, касающегося войны в Украине.