Спецпредставник Трампа шокував заявою про "неминучу поразку" України: деталі від NBC News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Міністр армії США, спецпредставник для просування мирного плану Ден Дрісколл попередив українських посадовців про “неминучу поразку”, оскільки Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, а РФ може воювати "нескінченно довго".

Про це він сказав під час свого візиту до Києва минулого тижня, повідомило видання NBC News з посиланням на два джерела.

Американський військовий міністр розповів, що росіяни продовжують нарощувати масштаби та темпи своїх повітряних атак. Ба більше - військова РФ машина дозволяє воювати Кремлю упродовж необмеженого часу.

Дрісколл висловив думку, мовляв, ситуація для України з часом лише погіршуватиметься. Саме тому, передають джерела його слова, Києву краще домовитися про мирне врегулювання зараз, ніж опинитися в ще слабшій позиції в майбутньому.

Окрім того, спецпредставник також розповів, що американська оборонна промисловість не здатна постачати Україні достатньо озброєння та засобів протиповітряної оборони у тій кількості, яка необхідна для захисту інфраструктури і населення.

"Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду", - розповіло одне з джерел у коментарі виданню.

Нагадаємо, Дрісколл приїжджав до Києва минулого тижня. Він представив американський “мирний план” з 28 пунктів. Після переговорів США та України в Женеві 23 листопада план було суттєво змінено. Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів дещо змінилося у попередньому “мирному плані” - він став «працездатним», кількість пунктів скорочено.

