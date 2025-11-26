- Дата публікації
Спецпредставник Трампа шокував заявою про "неминучу поразку" України: деталі від NBC News
За даними медіа, американські посадовці натякнули, мовляв, ситуація для Києва лише погіршуватиметься.
Міністр армії США, спецпредставник для просування мирного плану Ден Дрісколл попередив українських посадовців про “неминучу поразку”, оскільки Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, а РФ може воювати "нескінченно довго".
Про це він сказав під час свого візиту до Києва минулого тижня, повідомило видання NBC News з посиланням на два джерела.
Американський військовий міністр розповів, що росіяни продовжують нарощувати масштаби та темпи своїх повітряних атак. Ба більше - військова РФ машина дозволяє воювати Кремлю упродовж необмеженого часу.
Дрісколл висловив думку, мовляв, ситуація для України з часом лише погіршуватиметься. Саме тому, передають джерела його слова, Києву краще домовитися про мирне врегулювання зараз, ніж опинитися в ще слабшій позиції в майбутньому.
Окрім того, спецпредставник також розповів, що американська оборонна промисловість не здатна постачати Україні достатньо озброєння та засобів протиповітряної оборони у тій кількості, яка необхідна для захисту інфраструктури і населення.
"Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду", - розповіло одне з джерел у коментарі виданню.
Нагадаємо, Дрісколл приїжджав до Києва минулого тижня. Він представив американський “мирний план” з 28 пунктів. Після переговорів США та України в Женеві 23 листопада план було суттєво змінено. Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів дещо змінилося у попередньому “мирному плані” - він став «працездатним», кількість пунктів скорочено.