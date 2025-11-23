Реклама

Секс впливає не лише на тіло — під час інтимної близькості у мозку відбувається активна хімічна реакція, яка здатна змінювати емоції, настрій та рівень стресу.

Гінеколог Саччідананда Майті з медичного центру Pall Mall розповів, що під час сексу мозок переживає цілу хвилю процесів, які роблять досвід таким приємним, передає LADbible.

За його словами, у момент оргазму організм переходить у стан різких фізіологічних змін. Мозок отримує потужний викид дофаміну, окситоцину та ендорфінів — хімічних речовин, пов’язаних із відчуттям щастя, розслаблення та емоційної близькості. Саме тому секс може мати позитивний вплив на психічне здоров’я, знижувати рівень напруги та посилювати зв’язок із партнером.

Активізуються також ділянки мозку, які відповідають за мотивацію й задоволення — ті ж, що реагують, коли людина завершує інтенсивне тренування або їсть щось смачне. Це формує інтенсивне відчуття насолоди, сила якого значною мірою залежить від якості сексуального досвіду.

Водночас деякі зони мозку під час сексу тимчасово «вимикаються». Насамперед це ділянки, що пов’язані з тривожністю, самоконтролем і надмірним аналізом ситуації. Така особливість допомагає повністю зосередитися на відчуттях та відключитися від повсякденних переживань.

Експерт зазначає, що під час оргазму у мозку ніби запускається «вечірка»: активні центри, які відповідають за емоції, задоволення, рух і уяву, тоді як системи тривоги беруть паузу. Це дозволяє як парам, так і людям, які практикують соло-секс, отримувати значний психологічний ефект від інтимності.

Крім сексу, позитивно впливати на мозок може і звичайний фізичний контакт. Сексологиня Джіджі Енгл пояснює, що обійми та ніжний дотик можуть спричиняти схожі емоційні реакції — зменшувати стрес і сприяти так званій ко-регуляції, коли нервові системи двох людей синхронізуються. Брак дотику, за її словами, може навіть негативно впливати на тривалість життя.

Нагадаємо, як правильно почати мастурбувати жінкам.