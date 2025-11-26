Ситуация напряженная: военные ответили, есть ли окружение ВСУ возле Гуляйполя

Оружие. / © Associated Press

На Гуляйпольском направлении ситуация очень сложная. Продолжаются жестокие боевые действия. Украинские Вооруженные силы в районе Гуляйполя Запорожской области не находятся в окружении

Об этом сообщили Силы обороны Пивдня Украины 26 ноября.

"За каждый метр родной земли продолжаются жестокие бои. Ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет. С нашими бойцами поддерживается связь, отлажена логистика, проводится эвакуация раненых", - подчеркнули военные.

Отмечается, информация о так называемых "заградительных отрядах", которые блокируют украинские подразделения соответствует действительности. Напротив, говорится в сообщении, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону.

На этом участке фронта русские войска ведут активные штурмовые действия, увеличивают количество артобстрелов и использование дронов-камикадзе. Только за минувшие сутки зафиксировано более 30 штурмов, более полутысячи артиллерийских обстрелов с использованием более 2100 боеприпасов, десяток авиаударов, 250 сбросов с БпЛА, атаки почти 2 тысяч дронов-камикадзе.

В свою очередь, украинские защитники противостоят российскому нашествию. Ежедневно ВСУ уничтожают по 250-300 оккупантов и более 50 единиц вооружения и военной техники.

"Военное командование оперативно реагирует на любые изменения в ситуации и принимает взвешенные решения: при наличии ресурсов - держать оборону и защищать украинскую территорию, при отсутствии - сохранить жизнь личного состава, отведя ее на более выгодные рубежи", - добавили военные.

Напомним, несколько дней назад аналитики ISW сообщали о том, что армия РФ пытается изолировать Гуляйполе с севера и продолжают продвижение на город с северо-востока и востока. Геолокационные видеозаписи за 20 ноября свидетельствуют о том, что войска РФ недавно захватили Веселое, расположенное восточнее Гуляйполя.

Военный эксперт Сергей Братчук сообщил, что произошла перегруппировка российских сил возле Гуляйполя. Враг пытается использовать тактику полуокружения, создавая «карманы» для обхода населенных пунктов – вместо лобовых атак, которые для него чрезвычайно рискованны.