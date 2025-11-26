Силы обороны поразили ряд военных объектов РФ: детали от Генштаба

Атака на Россию / © ТСН.ua

ВСУ в среду, 26 ноября, ударили по предприятию оборонно-промышленного комплекса России. Речь идет о заводе «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах (Чувашия), где производится навигационное оборудование и комплектующие для крылатых и баллистических ракет. Также поражены техника, склады и личный состав РФ на ТОТ Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар. Масштабы ущерба пока уточняются.

«ВНИИР-Прогресс» специализируется на производстве ГНСС-приемников и антенн для систем GLONASS, GPS и Galileo, включая модули «Комета». Такое оборудование применяется в дронах-камикадзе Shahed, ракетах комплексов Искандер-М, Калибр, а также в управляемых авиабомбах с модулями УМПК.

«Степень нанесенного ущерба уточняется», — добавили в ГШ ВСУ.

Кроме этого, украинские беспилотники:

поразили командный пункт одного из подразделений 58-й общевойсковой армии РФ в районе Васильевки на ТОТ Запорожской области;

ликвидировали ЗРК «Тор-М1» в Мариуполе;

уничтожили склады боеприпасов бригадного уровня в Очеретино и Каменце на ТОТ Донетчины;

попали в место скопления личного состава противника в Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать военный потенциал РФ, нанося удары по технике, вооружению и живой силе оккупантов.

Ранее мы писали, что ночью 26 ноября жителям русской Чувашии было неспокойно. Да, Чебоксары атаковали неизвестные дроны.

По данным осинт-анализа ASTRA, было атаковано АО «ВНИИР-Прогресс» по улице Яковлева, 4.

Известно, что объект попадает под удар не в первый раз. Предыдущее поражение датируется 5 июля. Еще раньше, 9 июня, завод даже прекращал работу после атаки БПЛА.